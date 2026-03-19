Dončić proti Houstonu prispeval 40 točk in pripeljal Lakerse do zmage

Luka Dončić je še enkrat več potrdil položaj vodilnega strelca lige, statistiki pa je dodal 10 podaj in devet skokov. Enainštiridesetletni James je imel spet izjemno mirno roko, saj je zadel 13 od 14 metov iz igre. »S svojimi meti v pravem trenutku nam je priboril zmago. To počne že celo leto, od samega začetka ima izjemen ritem in mi ga skušamo pri tem le podpirati,« je Slovenca pohvalil najboljši strelec lige vseh časov LeBron James. Lakers so se z zmago prebili na tretje mesto zahoda, kjer so pred pred njimi le Oklahoam City Thunder in San Antonio Spurs. Že danes ponoči pa bodo jezerniki serijo gostovanj nadaljevali v Miamiju.

Ekipa iz Kalifornije je tekmo dobro začela, že v prvem delu sta Dončić in James dosegla po 18 točk in ob menjavi strani so gostje vodili s 55:67. V tretjem delu pa se je na drugi strani s 13 točkami prebudil Kevin Durant in v zadnji del je šel Houston s prednostjo 92:89. Na krilih Dončića, ki je odlično razigraval Jamesa in Hachimuro, pa so Lakers v zadnjem delu počasi višali prednost in po izidu 111:120 Houston novega preobrata ni več zmogel. »Imamo košarkarje, ki so igrali številne velike tekme,« je izkušenost ekipe pokomentiral James.

Za gostitelje je Alperen Sengun dosegel 27 točk in 10 podaj, Amen Thompson pa 26 košev in 11 skokov. V Bostonu je Jaylen Brown dosegel 32 točk, Jayson Tatum pa 24 točk in 10 skokov, ko so so Celtics premagali Golden State s 120:99. Brown je že v prvi četrtini dosegel 19 točk, danes pa se je zavihtel na 10. mesto na večni klubski lestvici strelcev. Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 20 točk in podaljšal svoj rekord v ligi po številu zaporednih tekem z 20 točkami na 62. Oklahoma City Thunder je suvereno premagala Brooklyn s 121:92. Branilci naslova so vse opravili že v prvem delu, ki so ga dobili s 60:24.

Atlanta Hawks je zmagala v Dallasu s 135:120 in podaljšala niz zmag na 11. C.J. McCollum je dosegel 24 točk, Jalen Johnson pa 17 točk, 11 skokov in devet asistenc. Deni Avdija je vodil Portland do zmage 127:119 v Indiani z 32 točkami in 11 skoki. Pacers, letos najslabša ekipa lige, so izgubili 15. zaporedno tekmo. Ty Jerome je dosegel 21 točk, Memphis pa je s 125:118 ugnal Denver, pri katerem je z 29 koši, 14 skoki, devetimi podajami in tremi blokadami in ukradeno žogo spet blestel Nikola Jokić.