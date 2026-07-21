Dopustniki, pozor! Nad Jadran prihaja huda ura, alarmi gorijo tudi za Slovenijo

Nad severnim Jadranom je nastal močan nevihtni sistem, ki je že dosegel južni del hrvaške Istre. V Rovinju in okolici je zjutraj že klestila debela toča, ki je v tamkajšnjih kampih povzročil kar nekaj škode, po poročanju portala Neurje.si, naj bi nekaj ljudi utrpelo tudi telesne poškodbe. A to je le uvod v nevihtno zelo buren dan.

»V nadaljevanju dneva bodo nad Italijo nastajale nove močne nevihte, ki se bodo povezovale v večje in hitro premikajoče se nevihtne sisteme. Ti se bodo nato čez Jadran pomikali proti Balkanu. Največjo nevarnost bodo predstavljali zelo močni sunki vetra, krajevno pa tudi debela toča in siloviti nalivi. Ob prehodu nevihtnih sistemov je pričakovati tudi močno razburkano morje. Nevihtno dogajanje se bo popoldne in zvečer postopoma širilo od severnega proti srednjemu in južnemu Jadranu in se nadaljevalo tudi v noč,« so medtem objavili vremenoslovci na portalu Meteoinfo.

In dodali še opozorilo: »Vsem, ki dopustujete ob hrvaški obali ali južneje na Jadranu, danes svetujemo zelo pozorno spremljanje razvoja neviht in uradnih opozoril. Ob približevanju neviht se pravočasno umaknite z morja, plaž, pomolov in drugih izpostavljenih območij.« Ponovno naj bi bila na udaru tudi otoka Cres in Lošinj, kjer je kampe neurje razdejalo minuli konec tedna, opozorilo velja tudi za otok Unije.

Slovenija bo danes na robu nevihtnega dogajanja. Kljub temu lahko močnejši nevihtni sistem pozno popoldne ali zvečer oplazi tudi slovensko obalo. Na Agenciji RS za okolje so tako za jugozahodni del države že izdali oranžno opozorilo zaradi pričakovanega močnega vetra, neviht in dviga višine morske gladine, še vedno je v tem delu Slovenije tudi oranžni alarm zaradi požarne ogroženosti. »Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter,« so ob tem zapisali na Arsu.