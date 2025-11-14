Dostojno prostovoljno končanje življenja? »Vsak tretji pacient umira več kot eno uro, posamezniki so v agoniji celo do sedem dni«

Aplikacija Referendumski kompas tistim, ki so še neodločeni, kako bodo glasovali na referendumu 23. novembra, ponuja razmislek o medicinskem končanju življenja in priporočilo, kako naj glasujejo. Deluje tako, da uporabnik izpolni 17 vprašanj, nakar mu na podlagi podanih odgovorov aplikacija izračuna uporabnikovo individualno stališče do omenjene problematike.

Zagovorniki zakona so v javnosti opozorili na delovanje algoritma, ki izračunava posameznikovo naklonjenost oziroma nenaklonjenost zakonu o prostovoljnem končanju življenja. Ta algoritem naj bi bil po njihovem mnenju prestrog in naj bi sodelujoče prepričeval, naj na referendumu oddajo glas proti. Kdo je v ozadju aplikacije in kako odgovarjajo na očitke zagovornikov zakona, smo povprašali avtorja projekta Referendumski kompas, dr. Gregorja Prosena, specialista urgentne medicine, ter Jožefa Kocipra, zdravnika specialista na področju psihiatrije.

Kako odgovarjate kritikom vaše aplikacije, da je v večini primerov rezultat ankete znan vnaprej in pokaže izbiro »proti«?

»Pogoji algoritma v Referendumskem kompasu za podporo zakonu so strogi, saj ima zakon nepovratno posledico – smrt. Namen ankete ni navijaštvo, pač pa informiranje in spodbuda k treznemu razmisleku. Seveda strastnih zagovornikov, ki nočejo videti pasti zakona, ne bomo prepričali, je pa zgovorno dejstvo, da so se lotili tehnične plati Referendumskega kompasa, namesto vsebine.«

Zakaj pravite, da se s tem zakonom, če ne bo zavrnjen na referendumu, obeta največja družbena sprememba v zgodovini Slovenije?

»V prvi vrsti je zgodovinska sprememba vezana na odstop od načela nedotakljivosti človeškega življenja, ki je zapisano v 17. členu slovenske Ustave. Sprejetje zakona odpira Pandorino skrinjico, polno novih stisk. Prinaša vrednotenje življenja skozi stroške, namesto skozi oči človečnosti. Predlagatelji zakona so ocenili stroške medicinskega končanja življenja na 1542 evrov, paliativne oskrbe pa na 3000-4500 evrov mesečno. Če bo možnost medicinskega končanja življenja uveljavljena, se bo z njo soočil vsak umirajoči. Bolniki lahko ponotranjijo idejo, da je »to bolje za vse«, zlasti če pri svojcih opazijo utrujenost ali žalost. To je oblika subtilne prisile, ki je ne more oceniti nobena komisija ali psihiater. Javnost si predstavlja, da bo medicinsko končanje življenja omogočeno le bolnikom na smrtni postelji, vendar ne piše tako. Zakon že sedaj vsebuje vse nastavke za končanje življenja invalidom, gluhim, slepim, ki zaradi svoje “hude trajne okvare zdravja doživljajo psihološko stisko”. Ker se je enak scenarij zgodil že v mnogih državah, se ne moremo pretvarjati, da se to ne bo zgodilo tudi v Sloveniji. V nekaj letih število usmrčenih močno naraste – če bi šli po poti kanadskega Quebeca, bi lahko to pri nas pomenilo celo 1400 do 1500 medicinskih usmrtitev letno!«

Na strani Referendumskega kompasa ni natančno napisano, kdo projekt podpira in pri njem sodeluje. Lahko navedete organizacije in posameznike, ki ga podpirajo?

»Izvedbo Referendumskega kompasa je omogočila široka skupina zdravnic in zdravnikov, na čelu z Gregorjem Prosenom in Jožefom Kociprom, ki sva se prijavila v uradno referendumsko kampanjo z listo “Zdravniki za trezno presojo zakona” ter “Le skupaj, d.o.o.” V kampanjo sva se vključila, da bi se slišal glas zdravnikov, ki nočemo, da zakon zareže v odnos med bolnikom in zdravnikom. Zakon lečečega zdravnika sili v dvojno vlogo – zdravnik postane oseba, ki ohranja življenje, in hkrati oseba, ki življenje po navodilu države končuje. Naš zakon nalaga, da morata biti zdravnik in medicinska sestra prisotna ves čas od vnosa strupene učinkovine do nastopa smrti, nato pa morata poklicati in počakati še mrliškega oglednika. Raziskave v tujini so pokazale, da si glede smrti zelo malo bolnikov premisli, če gre za organizirano izvedbo, kot predvideva slovenski zakon. V Avstriji je drugače: bolnik prevzame strupeno učinkovino v lekarni in jo zaužije sam, kadar to želi. S tem je pritisk sistema bistveno manjši in kar 90 % bolnikov se za zaužitje in s tem za smrt ne odloči.

Skupina zdravnikov se je sicer začela oblikovati že poleti ob sprejemu ZPPKŽ-ja, v teh dneh pa se še posebej aktivno trudimo, da bi javnost slišala naša sporočila. Skupina trenutno zaobjema 564 zdravnikov iz vse Slovenije, ki smo zbrani v iniciativi »Ugovor slovenskih zdravnikov Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja«.

Katere so po vašem mnenju največje manipulacije, ki se v dneh pred referendumom pojavljajo v javnem diskurzu, torej v medijih, pri izjavah politikov, pri civilni družbi in podobno? Kako kot zdravnika nanje odgovarjata?

Podporniki zakona govorijo o dostojni smrti. Ne omenjajo, da vsak tretji bolnik umira več kot eno uro, vsak dvanajsti bolnik več kot šest ur, posamezniki pa celo štiri do sedem dni. Umiranje pogosto spremljajo huda slabost, bruhanje, dušenje, lahko pa tudi epileptični napadi ali večkratna povrnitev zavesti tekom procesa. Tudi intravenski vnos strupenih učinkovin ne pomeni nujno hitre smrti – vsak deseti umira več kot tri ure.

Ne drži, da bo medicinsko končanje življenja dopolnitev k razvoju paliativne oskrbe. Podatki iz tujine kažejo, da v državah, kjer prej ni bilo delujoče paliativne oskrbe, po uvedbi medicinskega končanja življenja do razvoja paliativne oskrbe sploh ne pride.

Zagovorniki zakona govorijo o avtonomiji, ne omenjajo pa, da Zakon o pacientovih pravicah že zdaj zagotavlja pravico, da se lahko vsak polnoleten državljan odloči, da ne želi medicinskih postopkov, ki bi vodili v podaljševanje preživetja ob neozdravljivi bolezni ali hudi invalidnosti – to voljo je možno izraziti tudi vnaprej in zdravniki jo morajo upoštevati. Verjetno o tem premalo govorimo v javnosti. To so stvari, ki jih zdravniki moramo povedati na glas. Volilci morajo biti informirani o tej zelo zapleteni temi, da bodo na referendumu 23. novembra odločali trezno.