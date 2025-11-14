  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REFERENDUMSKI KOMPAS

Dostojno prostovoljno končanje življenja? »Vsak tretji pacient umira več kot eno uro, posamezniki so v agoniji celo do sedem dni«

Stranski učinki po zaužitju snovi, ki bo pacientu prostovoljno končala življenje, so bruhanje, huda slabost, dihalna stiska in epileptični napadi. Zdravniki opozarjajo na šokantne podatke, da smrt ne nastopi takoj, ampak agonija umirajočega lahko traja celo več dni. Aplikacija Referendumski kompas uporabnikom pomaga pri razmisleku o tej kompleksni temi - zakonu o prostovoljnem končanju življenja, ki začne veljati že februarja. Če seveda ne pade na referendumu prihodnji konec tedna.
Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ima nepovratno posledico – smrt pacienta. Zato so algoritmi v aplikaciji, ki vam pomagajo sprejeti odločitev, temu primerno strogi, pojasnjujeta avtorja projekta Referendumski kompas. Fotografija sicer ni simbolična, prikazuje nedavno umrlega Urugvajca, ki je želel evtanazijo. FOTO: Martin Varela Umpierrez/Reuters   
Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ima nepovratno posledico – smrt pacienta. Zato so algoritmi v aplikaciji, ki vam pomagajo sprejeti odločitev, temu primerno strogi, pojasnjujeta avtorja projekta Referendumski kompas. Fotografija sicer ni simbolična, prikazuje nedavno umrlega Urugvajca, ki je želel evtanazijo. FOTO: Martin Varela Umpierrez/Reuters   
E. N.
 14. 11. 2025 | 16:23
7:01
A+A-

Aplikacija Referendumski kompas tistim, ki so še neodločeni, kako bodo glasovali na referendumu 23. novembra, ponuja razmislek o medicinskem končanju življenja in priporočilo, kako naj glasujejo. Deluje tako, da uporabnik izpolni 17 vprašanj, nakar mu na podlagi podanih odgovorov aplikacija izračuna uporabnikovo individualno stališče do omenjene problematike.

Zagovorniki zakona so v javnosti opozorili na delovanje algoritma, ki izračunava posameznikovo naklonjenost oziroma nenaklonjenost zakonu o prostovoljnem končanju življenja. Ta algoritem naj bi bil po njihovem mnenju prestrog in naj bi sodelujoče prepričeval, naj na referendumu oddajo glas proti. Kdo je v ozadju aplikacije in kako odgovarjajo na očitke zagovornikov zakona, smo povprašali avtorja projekta Referendumski kompas, dr. Gregorja Prosena, specialista urgentne medicine, ter Jožefa Kocipra, zdravnika specialista na področju psihiatrije.

Kako odgovarjate kritikom vaše aplikacije, da je v večini primerov rezultat ankete znan vnaprej in pokaže izbiro »proti«?

»Pogoji algoritma v Referendumskem kompasu za podporo zakonu so strogi, saj ima zakon nepovratno posledico – smrt. Namen ankete ni navijaštvo, pač pa informiranje in spodbuda k treznemu razmisleku. Seveda strastnih zagovornikov, ki nočejo videti pasti zakona, ne bomo prepričali, je pa zgovorno dejstvo, da so se lotili tehnične plati Referendumskega kompasa, namesto vsebine.« 

Zakaj pravite, da se s tem zakonom, če ne bo zavrnjen na referendumu, obeta največja družbena sprememba v zgodovini Slovenije? 

»V prvi vrsti je zgodovinska sprememba vezana na odstop od načela nedotakljivosti človeškega življenja, ki je zapisano v 17. členu slovenske Ustave. Sprejetje zakona odpira Pandorino skrinjico, polno novih stisk. Prinaša vrednotenje življenja skozi stroške, namesto skozi oči človečnosti. Predlagatelji zakona so ocenili stroške medicinskega končanja življenja na 1542 evrov, paliativne oskrbe pa na 3000-4500 evrov mesečno. Če bo možnost medicinskega končanja življenja uveljavljena, se bo z njo soočil vsak umirajoči. Bolniki lahko ponotranjijo idejo, da je »to bolje za vse«, zlasti če pri svojcih opazijo utrujenost ali žalost. To je oblika subtilne prisile, ki je ne more oceniti nobena komisija ali psihiater. Javnost si predstavlja, da bo medicinsko končanje življenja omogočeno le bolnikom na smrtni postelji, vendar ne piše tako. Zakon že sedaj vsebuje vse nastavke za končanje življenja invalidom, gluhim, slepim, ki zaradi svoje “hude trajne okvare zdravja doživljajo psihološko stisko”. Ker se je enak scenarij zgodil že v mnogih državah, se ne moremo pretvarjati, da se to ne bo zgodilo tudi v Sloveniji. V nekaj letih število usmrčenih močno naraste – če bi šli po poti kanadskega Quebeca, bi lahko to pri nas pomenilo celo 1400 do 1500 medicinskih usmrtitev letno!«

Na strani Referendumskega kompasa ni natančno napisano, kdo projekt podpira in pri njem sodeluje. Lahko navedete organizacije in posameznike, ki ga podpirajo?

»Izvedbo Referendumskega kompasa je omogočila široka skupina zdravnic in zdravnikov, na čelu z Gregorjem Prosenom in Jožefom Kociprom, ki sva se prijavila v uradno referendumsko kampanjo z listo “Zdravniki za trezno presojo zakona” ter “Le skupaj, d.o.o.” V kampanjo sva se vključila, da bi se slišal glas zdravnikov, ki nočemo, da zakon zareže v odnos med bolnikom in zdravnikom. Zakon lečečega zdravnika sili v dvojno vlogo – zdravnik postane oseba, ki ohranja življenje, in hkrati oseba, ki življenje po navodilu države končuje. Naš zakon nalaga, da morata biti zdravnik in medicinska sestra prisotna ves čas od vnosa strupene učinkovine do nastopa smrti, nato pa morata poklicati in počakati še mrliškega oglednika. Raziskave v tujini so pokazale, da si glede smrti zelo malo bolnikov premisli, če gre za organizirano izvedbo, kot predvideva slovenski zakon. V Avstriji je drugače: bolnik prevzame strupeno učinkovino v lekarni in jo zaužije sam, kadar to želi. S tem je pritisk sistema bistveno manjši in kar 90 % bolnikov se za zaužitje in s tem za smrt ne odloči.

Skupina zdravnikov se je sicer začela oblikovati že poleti ob sprejemu ZPPKŽ-ja, v teh dneh pa se še posebej aktivno trudimo, da bi javnost slišala naša sporočila. Skupina trenutno zaobjema 564 zdravnikov iz vse Slovenije, ki smo zbrani v iniciativi »Ugovor slovenskih zdravnikov Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja«.

Katere so po vašem mnenju največje manipulacije, ki se v dneh pred referendumom pojavljajo v javnem diskurzu, torej v medijih, pri izjavah politikov, pri civilni družbi in podobno? Kako kot zdravnika nanje odgovarjata?

Podporniki zakona govorijo o dostojni smrti. Ne omenjajo, da vsak tretji bolnik umira več kot eno uro, vsak dvanajsti bolnik več kot šest ur, posamezniki pa celo štiri do sedem dni. Umiranje pogosto spremljajo huda slabost, bruhanje, dušenje, lahko pa tudi epileptični napadi ali večkratna povrnitev zavesti tekom procesa. Tudi intravenski vnos strupenih učinkovin ne pomeni nujno hitre smrti – vsak deseti umira več kot tri ure.

Ne drži, da bo medicinsko končanje življenja dopolnitev k razvoju paliativne oskrbe. Podatki iz tujine kažejo, da v državah, kjer prej ni bilo delujoče paliativne oskrbe, po uvedbi medicinskega končanja življenja do razvoja paliativne oskrbe sploh ne pride.

Zagovorniki zakona govorijo o avtonomiji, ne omenjajo pa, da Zakon o pacientovih pravicah že zdaj zagotavlja pravico, da se lahko vsak polnoleten državljan odloči, da ne želi medicinskih postopkov, ki bi vodili v podaljševanje preživetja ob neozdravljivi bolezni ali hudi invalidnosti – to voljo je možno izraziti tudi vnaprej in zdravniki jo morajo upoštevati. Verjetno o tem premalo govorimo v javnosti. To so stvari, ki jih zdravniki moramo povedati na glas. Volilci morajo biti informirani o tej zelo zapleteni temi, da bodo na referendumu 23. novembra odločali trezno.

Kaj Referendumski kompas izmeri vam, lahko preverite tukaj.

Več iz teme

referendumzdravnikievtanazijaprostovoljno končanje življenjazdravstvopomoč pri prostovoljnem končanju življenjapaliativna oskrbaetikazakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenjaReferendumski kompas
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Izlet
TURISTIČNA TRIBUNA

Ideja za izlet: umetno jezero sredi neskončnih gozdov

Črno jezero na Pohorju je del gozdnega rezervata; čisto okrog njega zaradi močvirnega terena ne moremo zlahka, saj se počasi zarašča.
14. 11. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: izkoristite idealen trenutek za srčne pogovore

Astrološki vpogled za soboto, 15. novembra 2025.
14. 11. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
MODNO

Neskončna privlačnost polprosojnosti

Čeprav v Cannesu menijo, da je pokazati preveč skrajno neokusno, so se prosojna oblačila trdno zasidrala v modi in nič ne kaže, da bi jih kmalu metali iz omar.
Ajda Janovsky14. 11. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Digitalni izsiljevalci

Več kot polovica kibernetskih napadov temelji na finančni koristi, ko napadalci zaklenejo ali šifrirajo podatke žrtve in zahtevajo odkupnino za njihovo sprostitev
14. 11. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
KVALIFIKACIJE

Kekovi izbranci lovijo nov zgodovinski uspeh

November je za slovenski moški članski nogomet mesec odločitev ter prijetnih spominov; tudi letos prinaša ključni tekmi.
Drago Perko14. 11. 2025 | 18:00
17:38
Novice  |  Slovenija
PRIHAJA OHLADITEV

Bliža se vremenski preobrat! Arso napoveduje sneg že v noči na torek

Slovenijo čaka dinamičen, hladen in vremensko razgiban teden, v katerem nas utegne obiskati tudi prva zimska pošiljka.
14. 11. 2025 | 17:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki