POKOJ

Dovolj ima! Vesna Vuk Godina odhaja v pokoj: »Naj gre ta stara baba v penzijo«

69-letna antropologinja se umika z univerze. In to ne, ker ne bi več zmogla, temveč zaradi odnosov na univerzi.
Antropologinja prof. dr. Vesna Vuk Godina FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
Antropologinja prof. dr. Vesna Vuk Godina FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
N. Č.
 24. 2. 2026 | 08:20
 24. 2. 2026 | 08:34
2:36
Antropologinja in univerzitetna profesorica Vesna V. Godina je v kolumni za Ona plus napovedala, da je s 23. februarjem odšla v »težko pričakovani« pokoj. Kot je zapisala, se ne umika zato, ker ne bi več mogla ali želela delati, temveč zaradi odnosov na univerzi, ki jih opisuje kot kombinacijo seksizma, starizma, mladizma ter igre moči, v kateri se po njenem mnenju nagrajuje lojalnost in pripadnost mrežam, ne pa znanje in strokovnost. Ob delitvi dela ob njenem odhodu je, kot pravi, znova videla, da odločajo interesi in vpliv, ne pa kompetence.

»Če sem bila sama na univerzi že kar dolgo deležna kombinacije seksizma in starizma – zoprna kombinacija, moram reči, a prakticirali je niso le moški trumpisti in epsteinovci, ampak tudi nekatere mlajše ženske skozi logiko 'Naj gre ta stara baba v penzijo in pusti nam mladim delat!' –, sem v zadnjih dnevih in tednih lahko na delu opazovala kombinacijo seksizma in mladizma. Torej diskriminacijo žensk zato, ker so ženske, in zato, ker so mlade,« je zapisala. 

In še: »Vse to se je v čisti obliki pokazalo tudi ob delitvi dela ob mojem odhodu v pokoj. Dela ni dobila tista oseba, ki je v resnici najboljša, najbolj pripravljena. Ki največ zna. In ki je tudi s strani študentov razpoznana kot vrhunska. Ampak epsteinovci. In trumpovci. Ob izdatni pomoči maxwellovk. Ob tem znanje in druge sposobnosti niso pomembni. Pomembna je igra moči. Neprikriti seksizem. In 'mladizem',« je med drugim zapisala 69-letna antropologinja, prof. dr. Vesna Vuk Godina, ki je bila več desetletij predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in nekaj časa tudi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je vodila tudi Center za antropološke raziskave. Bila je Fulbrightova štipendistka v ZDA ter dejavna članica Mednarodne zveze za antropološko in etnološko znanost, v okviru katere je ustanovila komisijo za teoretsko antropologijo in soustanovila komisijo za etične odnose.

Njeno (tudi zadnjo) kolumno v reviji Ona plus lahko preberete tukaj: Dr. Vesna V. Godina: Zaradi teh epsteinovskih praks na univerzi sem šla v pokoj

