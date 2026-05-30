Dovolj imajo, ženske v Gazi so se organizirale in zahtevale: »Prinesite nam te preklete vložke!«

Prvo srečanje s Saro El Khatib prek elektronske povezave je onemogočilo neurje, ki se je razdivjalo nad zahodno Slovenijo in povzročilo izpad interneta v mojem domačem kraju. Ko se nama je čez dva dni uspelo dogovoriti, je nekaj minut zamujala.

Pošalila sem se, ali tudi pri njih v Ramali, kjer ima sedež nevladna organizacija Miftah, s katero sodeluje, divja nevihta, pa mi je odvrnila z nasmehom: »Ne. Okupacija.« To je bila slaba šala, takoj sem se ji opravičila, pa je dejala, da humor in sarkazem prebivalce Palestine vsak dan rešujeta. Dan po najinem pogovoru, ki sva ga imeli 14. maja, so Izraelci z velikim pompom praznovali združitev Jeruzalema. Petnajstega maja pa se je svet spomnil (tudi) 78. obletnice nakbe, množičnega eksodusa Palestincev oziroma ene od najbolj tragičnih posledic izraelske osamosvojitvene vojne.