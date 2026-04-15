»Dovolj imamo vaših sončkov!« Po ognju kritik staršev zaradi izločitve problematičnih otrok iz izleta v Planico je odjeknilo še drugo mnenje

Na športni dan so tudi letos v Planico odpeljali tisoč otrok, a vstopnic nikoli ni za čisto vse osmošolce. Zaradi omejenega števila vstopnic so šole uvedle večstopenjsko selekcijo, kjer so izpadli predvsem tisti z vzgojnimi ukrepi ter negativnimi ocenami. Del staršev je takoj burno in ostro kritiziral odločitev šol glede tega, kateri otroci bodo prejeli nagrado brezplačnega ogleda Planice.

Na tradicionalni športni šolski dan, ki ga od leta 1979 omogoča Zavarovalnica Triglav, si je letos kvalifikacije na velikanki ogledalo več kot 4000 otrok iz skoraj sto osnovnih šol in ustanov, vendar vstopnic, tako kot vsako leto, ni bilo dovolj za vse. Nekatere šole so zato uvedle večstopenjsko selekcijo otrok, ki bodo privilegij prejeli. Najprej so izločile učence z vzgojnimi opomini, nato tiste z zaznanimi kršitvami vedenja v šolskih evidencah, v zadnjem koraku pa še učence z negativnimi ocenami.

Nekaterim staršem je pri tem zelo zavrelo, o čemer je bilo v prejšnjem tednu na družbenih omrežjih moč prebrati ogromno besed. Sedaj pa se je oglasila še druga polovica staršev. Tisti, ki so stopili v bran učiteljem in poudarili, da je šlo za nagrajevanje odgovornega in prizadevnega vedenja. »Neustreznega vedenja ni smotrno nagrajevati, ne želimo živeti v družbi maminih sončkov,« se je glasil eden izmed najbolj celostnih komentarjev pod zapisom avtorja, ki si je privoščil tudi nekaj sočnih besed.

»Dragi starši, vam, ki vam je to sporno. J*** se.«

Uporabnik je zapisal naravnost: »Moj j*** se imate zato, ker delate nepopravljivo škodo vašim sončkom. Ki jim dajete potuho, medtem, ko nekateri med njimi brez razlogov in brez sankcij pretepajo vrstnike, uničujejo šolski inventar, žalijo učitelje, grozijo z nasiljem ali se ga kdaj tudi poslužijo. Zato ker jim dajete potuho pri takšnih stvareh, je sigurno vsaki dan nekaj učiteljicam te naše dežele neprijetno, ko kak otrok v rokah drži škarje. Ker je nepredvidljiv. Vas pa daje sovraštvo do razredničarke, ker se za vašega otroka ni odločila žrtvovati in pustiti doma sošolca z lepimi ocenami ter primernim vedenjem.«

»Ker po vašem je potrebno nagraditi vašega. Ki je prejšnji teden učiteljici, ko mu je povedala kaj je za domačo nalogo, rekel naj drži gobec, če noče dobiti batin. Na predmetni ali na razredni stopnji. Prej kot te otroke, bi bilo priporočljivo, da bi te starše peljali na ekskurzijo. V najbližji zapor. Da spoznajo življenje ljudi, ki tam prebivajo zato, ker niso imeli zavor. Zavor o tem kaj je prav in kaj ne. Kaj se sme in kaj ne. Kaj je dovoljeno in kaj prepovedano.«

