Bojkot točenja goriva res prinesel prazne črpalke? Razkrivamo, kakšno je stanje na terenu

Danes je sobota, 26. september, dan, ko naj bi po pozivih z družbenih omrežij v Sloveniji potekal 24-urni bojkot točenja goriva. Potem ko so cene naftnih derivatov znova poskočile in je liter dizla prvič v zgodovini presegel mejo dveh evrov (stane 2,012 evra, 95-oktanski bencin pa 1,748 evra), so organizatorji državljane pozvali k enotnemu protestu: od polnoči do 24. ure naj ne obiščejo bencinskih servisov.

Preverili smo pri bencinskih servisih Pri treh bencinskih servisih smo preverili, kakšno je stanje. Na Petrolu na Celovški v Ljubljani pravijo, da vse poteka po ustaljenih tirnicah: »Nam se ne zdi, da je bojkot. Točijo gorivo, kupujejo cigarete, malice ...« je pojasnila prijazna prodajalka. Enako je stanje v Mariboru na Tržaški cesti, kjer beležijo obisk kot običajno. Na Petrolu pri Zalogu v Ljubljani pa je zaposlena dejala, da se ji zdi obisk nekoliko manjši kot po navadi.

Kot smo že poročali, se je poziv z jasnim sporočilom »Dovolj je! Čas je, da rečemo ne!« v zadnjih dneh neustavljivo širil po spletu. Organizatorji so opozarjali, da visoke cene goriv vlečejo za sabo tudi višanje cen hrane, prevoza in ostalih življenjskih stroškov, ob tem pa so pozivali k mirnemu in dostojnemu izražanju nezadovoljstva brez napadov na zaposlene na bencinskih servisih.

Odzivi naših bralk in bralcev so bili izjemno raznoliki, a večina je idejo podprla. Medtem ko so številni odločno dejali, da je treba enkrat reči stop, in da bi moral bojkot trajati celo več dni, so bili drugi precej bolj skeptični. Nekateri menijo, da takšne akcije vlade in naftnih trgovcev ne bodo ganile, saj gre za svetovne tržne vplive in uvozno odvisnost. V ozadju pa je tudi realnost navadnega človeka: »Kako naj hodimo v službo, a peš 10 ali 20 kilometrov ali še več? Vojna gor, vojna dol pa po navadnem človeku, ki pošteno dela in ne more preživeti,« je zapisala naša bralka Radojka.

Kaj pravijo naftni trgovci?

Ob napovedanem bojkotu smo se obrnili tudi na naftne trgovce. V družbi Shell Adria so poudarili, da imajo potrošniki vso pravico samostojno odločati o svojih nakupnih navadah in izražati svoja stališča, a ob tem opozorili na omejen vpliv trgovcev na končno ceno. Pojasnili so, da poslujejo v okviru reguliranega sistema, kjer so cene v največji meri odvisne od državne regulacije, davčnih dajatev in nepredvidljivih gibanj na mednarodnih energetskih trgih.

Kaj pa vi? Ste danes opazili prazne črpalke ali ste vseeno natočili gorivo?

Stanje na bencinskih servisih po Sloveniji spremljamo še naprej. Ali ste se danes tudi sami pridružili akciji in pustili rezervoar na rezervi ali pa vas je obvezna pot prisilila k obisku črpalke? Kako je na bencinskih servisih v vašem kraju — opazite manj gneče kot običajno ali življenje teče naprej brez sprememb?