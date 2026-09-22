»Dovolj je!« V soboto bojkot točenja goriva, slovenski vozniki naj bi za 24 ur pustili črpalke prazne

Po družbenih omrežjih se širi poziv k bojkotu točenja goriva, s katerim želijo organizatorji opozoriti na visoke cene goriva in naraščajoče življenjske stroške. Akcija naj bi potekala v soboto, 26. septembra 2026, od polnoči do 24. ure.

Dizel v Sloveniji prvič čez dva evra: po novi podražitvi vozniki za 50 litrov plačajo več kot 100 evrov. FOTO: Leon Vidic/delo

Sporočilo kampanje jasno: »Dovolj je! Čas je, da rečemo ne!«

Organizatorji pozivajo ljudi, naj za en dan ne obiščejo bencinskih servisov in tako izrazijo nezadovoljstvo zaradi cen goriva. V pozivu, ki kroži po spletu, zapisujejo, da se skupaj s cenami goriva višajo tudi cene hrane, prevoza in drugih življenjskih stroškov.

»Na koncu vedno plača običajen človek,« piše v sporočilu.

Udeležence pozivajo, naj se akciji pridružijo množično: »Če lahko en dan zdržimo brez točenja goriva, pojdimo to narediti skupaj.«

Pozivajo k mirnemu bojkotu

Organizatorji poudarjajo, da ne gre za poziv k prepirom ali nasilju. V sporočilu posebej izpostavljajo, da ne pozivajo k prepiranju, nasilju ali napadom na zaposlene na bencinskih servisih. Njihovo sporočilo je usmerjeno predvsem v potrošniški pritisk.

Dizel prvič presegel mejo dveh evrov za liter Zadnja podražitev goriv v Sloveniji je začela veljati danes. Nove regulirane cene zunaj avtocest in hitrih cest so: 95-oktanski bencin: z 1,728 evra na 1,748 evra za liter (+2 centa) dizel: z 1,991 evra na 2,012 evra za liter (+2,1 centa) kurilno olje: z 1,602 evra na 1,635 evra za liter (+3,3 centa) Največ pozornosti je pritegnil dizel, saj je prvič presegel mejo dveh evrov za liter. Za 50-litrski rezervoar dizelskega goriva je treba po novem odšteti približno 100,60 evra, kar je okoli evro več kot prej.

»En dan. Eno sporočilo. En glas. Skupaj,« je zapisano ob koncu poziva.

Menite, da je takšna akcija pravilna?