Bogomil Ferfila po porazu Trumpa: »Iranske rakete lahko dosežejo tudi Slovenijo«

Rezultati torkovih kongresnih volitev v ZDA prinašajo velik preobrat na ameriškem političnem parketu. Demokrati so po projekcijah osvojili večino v kongresu, republikanci Donalda Trumpa pa so utrpeli občuten poraz, celo v nekaterih svojih tradicionalnih utrdbah, kot je Teksas. Za Slovenske novice je politolog in strokovnjak za ameriške študije dr. Bogomil Ferfila podrobno komentiral razloge za volilni preobrat, posledice za Trumpovo naprej ter širše geopolitične izzive.

Predvolilne ankete so se tokrat izkazale za zelo zanesljive. Kot poudarja dr. Ferfila, so bile napovedi precej točne: »Zadnjo napoved sem videl pri enem najbolj znanih ameriških napovedovalcev, Natu Silverju. Napovedal je 93-odstotno verjetnost, da bodo demokrati prevzeli spodnji dom, in 61-odstotno verjetnost, da bodo prevzeli senat. Tudi druge ankete so šle v to smer in so bile točne,« pojasnjuje strokovnjak.

Ameriški volivci so hrbet Trumpu obrnili predvsem zaradi ekonomskih pritiskov in zunanjepolitičnih zapletov. Po Ferfilovih besedah se kot glavni razlogi za nepriljubljenost stalno izpostavljajo višja stopnja inflacije, dražja goriva ter vojna v Iranu. Američani so se po njegovi oceni osredotočili predvsem na »lastni žep« in rast življenjskih stroškov. Ob tem Ferfila opozarja na širšo varnostno sliko glede Irana: »Vedeti morate, da iranske rakete lahko dosežejo tudi Slovenijo ... Problem pri jedrskem orožju je, da ga je treba zmanjšati. Razvijati ga je mogoče, ampak vseeno mislim, da je Iran z jedrsko bombo nesprejemljiv. Ampak videti je, da Američani niso bili takega mnenja in so gledali samo na porast življenjskih stroškov.«

Trumpov odziv in novo razmerje moči v Washingtonu

Zanimiv je tudi odziv Donalda Trumpa na prepričljivo zmago demokratov v predstavniškem domu. Ker je poraz očiten, se je Trump odločil, da rezultatov tokrat ne bo izpodbijal na sodiščih ali se spuščal v tožbe glede izvedbe volitev. Ferfila opozarja, da je Trump napovedal pripravljenost na sodelovanje z demokrati, a opozarja na možne zaplete: »Če do sodelovanja ne bo prišlo, kar je verjetno, potem bodo demokrati verjetno začeli gonjo proti Trumpu, pa tudi proti Melaniji in Trumpovim otrokom. Potem bo prisiljen uporabiti tisti arzenal, ki ga ima na razpolago,« pravi strokovnjak.

Politolog Bogomil Ferfila. FOTO: Leon Vidic/delo

»Ker je Trump izgubil zakonodajno večino v kongresu, klasičnih zakonov ne bo več mogel sprejemati z lahkoto,« pravi Ferfila. »Njegovo glavno orodje za vladanje bodo v naslednjih dveh letih tako postali izvršni ukazi in uveljavljanje predsedniškega veta na zakone kongresa. Vendar imajo izvršni ukazi omejen rok trajanja, saj jih lahko naslednji predsednik takoj preklicuje – kar je ob nastopu funkcije storil tudi Trump sam,« pojasnjuje politolog.

Zapleti z Iranom in zgrešena carinska politika

Glede Trumpove zunanje politike Ferfila izpostavlja mešano dediščino: na eni strani mu pripisuje zasluge za ustavitev spopadov v Izraelu in stabilizacijo razmer v Ukrajini, na drugi strani pa ostaja odprto nevarno vprašanje Irana. Ker Trumpova administracija ne bo pristala na iransko jedrsko orožje, so v igri tudi vojaški scenariji, kot sta kopenski napad ali zasedba strateškega otoka Kharg, preko katerega poteka skoraj celoten iranski izvoz nafte. Uničenje te infrastrukture pa bi lahko sprožilo nov val dražitve nafte in odziv Irana na ameriške baze v zalivu.

Ostre kritike pa je politolog namenil Trumpovi gospodarski politiki na področju mednarodne trgovine: »Pri carinah je Trump naredil napako. Če sem ga kje pohvalil, moram reči, da je s temi carinami zagotovo naredil napako, zlasti s carinami za države, kot so zahodnoevropske države, Japonska in Južna Koreja, ki so menda prijateljice ZDA,« ocenjuje Ferfila.

Na eni strani Ferfila pripisuje Trumpu zasluge za ustavitev spopadov v Izraelu in stabilizacijo razmer v Ukrajini, na drugi strani pa ostaja odprto nevarno vprašanje Irana. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Nova priložnost za Evropsko unijo?

Ameriška carinska zapora je spodbudila premike v globalnih zavezništvih. Evropa in države, kot je Kanada, pospešeno iščejo alternative.

Kot dodaja dr. Ferfila, so se po poskusih približevanja oblikovali novi koncepti, kot je pridruženo članstvo v EU, ki bi ga poleg Kanade lahko ponudili tudi Avstraliji, Novi Zelandiji in severnoafriškim državam. To za Evropsko unijo predstavlja novo priložnost za širitev vpliva in gospodarskega sodelovanja v času, ko se ameriška politika zapira vase.