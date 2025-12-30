  • Delo d.o.o.
PREDSTAVITEV KNJIGE

Dr. Marjan Toš kritično o medvojni in povojni zgodovini na Slovenskem (FOTO)

Profesor zgodovine in geografije predstavil še eno svojih knjig, tokrat Od Trojice do resnice.
Ne glede na posledice, dr. Marjan Toš vedno pove, kaj si misli. FOTO: Osebni arhiv

Ne glede na posledice, dr. Marjan Toš vedno pove, kaj si misli. FOTO: Osebni arhiv

Ne glede na posledice, dr. Marjan Toš vedno pove, kaj si misli. FOTO: Osebni arhiv
O. B.
 30. 12. 2025 | 21:22
4:03
A+A-

V Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor je dr. Marjan Toš, profesor zgodovine in geografije z doktoratom iz zgodovinske antropologije, predstavil svojo najnovejšo knjigo, v kateri združuje novinarsko zgoščenost, zgodovinarsko natančnost in osebno iskanje resnice. Dr. Marjan Toš je otrok Slovenskih goric, je v življenju počel marsikaj, in vse častno in pošteno, kot to počnejo vselej trdoživi možje iz Slovenskih goric. Po poklicu profesor zgodovine in geografije z doktoratom iz zgodovinske antropologije je Marjan bil novinar, uslužbenec organov za notranje zadeve, direktor občinske uprave, vodil je delavsko univerzo v Lenartu in strokovno službo Lovske zveze Maribor, najdlje pa je bil vodja Kulturnega centra Sinagoga in prvi direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor ...

Zgodovinar in publicist dr. Marjan Toš, se je kot avtor knjige Od Trojice do resnice, v pogovoru z odgovornim urednikom Kulturnega centra Maribor, izdajateljem knjige, Petrom Dobajem, posvetil ključnim temam slovenske zgodovine druge svetovne vojne in povojnemu revolucionarnemu obdobju na Slovenskem. Toševa knjiga je kot opozorilo na naraščajoče sovraštvo in nestrpnost do drugačnih skozi prizmo kritičnega pogleda za medvojno in povojno zgodovino na Slovenskem, čeprav je nadvse aktualna prav v tem času. Dr. Toš je izpostavil vprašanja holokavsta (šoe) in porajmosa (samudaripena) – genocida nad Judi in Romi –, tematiko slovenske kolaboracije med drugo svetovno vojno ter povojnih pobojev v gradu Hrastovec, kjer je od maja do septembra delovalo zbirno taborišče OZNE. 

FOTO: Osebni arhiv

Kritični komentarji

Avtor je predstavitev in razpravo o knjigi zaokrožil s kritičnimi komentarji o sodobnih pojavih zgodovinskega revizionizma in relativizacije zgodovine, vključno z vse pogostejšimi poskusi izenačevanja rabljev in žrtev. V nadaljevanju je v dialogu s publiko spregovoril tudi o aktualnih vojnih zločinih na območju Izraela in Palestine ter jih umestil v širši kontekst zgodovinskega spomina in odgovornosti. Izpostavil je tudi odprta vprašanja okoli slovenske narodne sprave, do katere bi lahko prišli že zdavnaj, če novodobni narodni razkol ne bi bil v interesu nekaterih političnih strank na desnem političnem polu.

Dr. Toš je spregovoril tudi o sebi: »Pri Trojici sem kot šolar začel pisati za šolsko glasilo in za Radio Ptuj. Kasneje za Radio Maribor, Pomurski vestnik in Večer. Iskati sem začel resnico, o mnogočem, nekaj sem je našel pri Trojici, kjer jo še danes iščem in se duhovno bogatim, nekaj pa po širni Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji, vključno s prestolnico Beograd. In ostal zvest radijskemu in časopisnemu mediju, dolga leta Radiu Maribor, Večeru pa vse do danes. Vmes pa tudi mnogim drugim časopisom. In to kljub sicer strokovnemu delu na področju zgodovine, še posebej pri preučevanju zgodovine mariborskega in slovenskega judovstva, antisemitizma in genocida – holokavsta.«

»Kot vse njegove knjige doslej je tudi zadnja knjižica kolega Marjana Toša prijetno presenečenje. Smislu za podrobnosti, na katerih temeljijo vse resne večje ali manjše zgodovinske sinteze, se v pričujočem delu pridružuje še sposobnost oblikovanja kratkega, a obenem izčrpnega besedila. Talent za kratke in jedrnate povedi izdajajo sicer tudi avtorjevi drugi spisi, toda s prispevki, ki so pred vami, se je avtor še posebej izkazal. Deloma so za to krive zakonitosti zgoščenih novinarskih besedil, ki tvorijo hrbtenico knjige, deloma pa gre to pripisati njegovi siceršnji sposobnosti presoje, kaj je bolj in kaj je manj pomembno. O tem talentu nenazadnje pričajo tudi njegovi nastopi v živo. Vedno je znal presoditi, kaj vsakokratno poslušalstvo še lahko predela in kaj kaže prihraniti za strogo strokovno razpravo,« je o knjigi zapisal Oto Luthar, slovenski zgodovinar in univerzitetni profesor, sicer pa dolgoletni direktor ZRC SAZU.

Marjan Toš kultura zgodovina Slovenija knjiga ZRC SAZU Maribor
