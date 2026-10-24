»Draga Jera, zadnja bitka je bila pretežka«: ganljivo slovo kluba od mlade karateistke, ki je izgubila življenje (FOTO)

»Z globoko bolečino in neizmerno žalostjo sporočamo, da nas je prehitro zapustila naša draga članica, borka in prijateljica,« so na družbenem omrežju Instagram zapisali člani in vodstvo Karate kluba Zmaj. Poslovili so se od mlade Jere, ki je prejšnji teden umrla v tragični nesreči. Njena smrt je globoko pretresla klubsko skupnost, v kateri so skupaj preživeli številne treninge, tekmovanja in druge trenutke.

»Mnogo bitk smo skupaj dobili«

»Draga Jera, močno nas je pretresla vest o tvoji tragični nesreči tistega usodnega jutra,« so zapisali in nadaljevali z besedami, ki pričajo o tem, koliko jim je pomenila. »Mnogo bitk smo skupaj dobili tako na tatamiju kot zunaj njega, a žal je bila zadnja pretežka in je ni bilo mogoče dobiti.« V klubu se je bodo spominjali po njeni borbenosti, nasmehu in neizmerni energiji.

»Tvoja borbenost, nasmeh in neizmerna energija bodo za vedno ostali zapisani v naših srcih. Za vedno boš ostala del nas in našega kluba.« Ganljivo slovo so sklenili z besedami: »Naj ti bo lepo kjerkoli si sedaj!«