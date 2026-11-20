Oljčno olje postaja vse pomembnejša gospodarska, turistična in razvojna panoga slovenske Istre. Da bi jo še odločneje postavili na zemljevid vrhunske sredozemske ponudbe, so v Kopru tradicionalno prireditev Mlado oljčno olje ob njeni peti obletnici razširili v Festival mladega oljčnega olja. Ta bo vse do sredine februarja povezoval stroko, pridelovalce, gostince in ljubitelje ene najbolj cenjenih sredozemskih dobrot. Letošnja zgodba festivala se je začela s strokovno okroglo mizo v Pretorski palači, na kateri so sodelovali predstavniki stroke, države in lokalne skupnosti, med njimi tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, koprski župan Aleš Bržan in direktor ZRS Koper Rado Pišot. Sporočilo razprave pa je bilo jasno: oljkarstvo ima prihodnost, vendar pa bo treba pridelovalcem zagotoviti boljše razvojne možnosti.

8300 oljčnikov je evidentiranih.

Naslednji veliki festivalski vrhunec bo že 26. novembra, ko bodo razglasili deset najboljših mladih oljčnih olj ter šampione letošnjega ocenjevanja. V koprskem Libertasu bo še predstavitev in degustacija olj, na kateri bodo obiskovalci lahko spoznali letošnje pridelovalce in njihove izdelke. Festival se bo nadaljeval od 15. januarja do 15. februarja 2027, ko bodo izbrane restavracije mlada olja vključile v posebne jedi in kulinarična doživetja.

V pričakovanju letine

Po podatkih ministrstva je bilo leta 2026 v evidenci rabe kmetijskih zemljišč 2694 hektarjev oljčnikov. V registru je evidentiranih 3565 kmetijskih gospodarstev z oljčniki in več kot 8300 oljčnikov.

Letošnja letina je zaradi suše neenakomerna, prvi izsledki pa kažejo na dober kakovostni potencial. FOTO: Jaka Ivančič

Tudi podatki statističnega urada kažejo na postopno rast: površina oljčnikov se je v zadnjih dveh letih povečala za približno šest odstotkov. Velika večina oljčnikov, okoli 96 odstotkov, je v slovenski Istri, oljke pa vse bolj uspevajo tudi na Goriškem, v Brdih, Vipavski dolini in na Krasu. Potencialnih površin za širitev naj bi bilo do 3500 hektarjev. Leto 2026 oljkarjem – zaradi vročine in pomanjkanja vode – ni ravno prizanašalo. Toda dobra novica je zdravstveno stanje plodov. Oljčna muha ni povzročila večjih poškodb, vremenske razmere pa tudi niso bile tako ugodne, da bi se razvile glivične bolezni. Predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper dr.zato ocenjuje, da ima letošnji pridelek dober kakovostni potencial. V svetovni pridelavi imajo glavno besedo Španija, Italija, Grčija, Portugalska, Turčija in Tunizija. V prejšnji sezoni 2025/26 je svetovna proizvodnja dosegla približno 3,44 milijona ton, evropska nekaj več kot 2 milijona. Glede na ocene Mednarodnega sveta za oljke za EU pričakujejo letos celo približno pol milijona tone oljčnega olja več.

Eno izmed osnovnih sporočil Festivala mladega oljčnega olja je tudi ta, da slovenskega oljkarstva nikakor ne bi smeli razredčiti z lovljenjem količin. Če je za slovenske oljkarje vsak liter oljčnega olja dragocen, se v največjih evropskih pridelovalkah letos spopadajo s povsem drugačnimi težavami. Zaradi izjemno dobre letine oljk se, denimo, na Hrvaškem soočajo s hudim pomanjkanjem prostora za odlaganje tropin. Po ocenah naj bi jih nastalo med 15.000 in 20.000 tonami. Zaradi zapolnjenih zmogljivosti bi moralo kar osem oljarn v Dalmaciji ustaviti predelavo oljk. Hrvaško ministrstvo zato že napoveduje gradnjo kompostarn in bioplinskih naprav.

Ali pa Španija, ki je največja evropska proizvajalka olja in je uradno že odredila umik s trga kar 12 odstotkov vsega proizvedenega oljčnega olja. Tudi tam je razlog pričakovana izjemno dobra letina ter zato nevarnost prevelike ponudbe, ki bi povzročila nadaljnji padec odkupnih cen. Gre za približno 188.000 ton umaknjenega oljčnega olja ... Samo za informacijo: Slovenija ga v enem letu pridela okoli 800 ton.