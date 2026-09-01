Drama na dolenjski avtocesti: poškodovana policistka in več policijskih vozil

Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka, so pojasnili na PU Ljubljana.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana, so bili dopoldne obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika, ki je s svojo vožnjo ogrožal druge udeležence. Policisti so ga izsledili in začeli ustavljati na območju Krtine. Voznik ni ustavil na znake policije ter je vozil naprej proti Ljubljani in nato po avtocesti v smeri Dolenjske.

Med zasledovanjem je sicer vozil upočasnjeno, vendar kljub večkratnim jasnim znakom, naj ustavi, tega ni storil. Na območju Ivančne Gorice so uporabili tudi prisilno sredstvo za ustavljanje vozil stinger, voznika pa so policisti za tem uspeli ustaviti. Med poskusi ustavitve je trčil in poškodoval več službenih vozil policije, pri čemer ni bil nihče poškodovan.

V postopku se je uprl in so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Pri tem je bila lažje poškodovana policistka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, med drugim zaradi nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. V času intervencije je bila zaradi varnosti zaprta avtocesta med Bičem in Trebnjem v smeri Novega mesta.

Poleg tega je zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Domžalah na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Kosez in od priključka Ljubljana Center proti Brezovici. Zastoji so tudi na primorski avtocesti, in sicer od Unca proti Postojni in od Postojne proti Uncu. Zastoji so še na cestah Valeta-Izola, Šmarje-Koper, Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Ljubljana-Brezovica.