Drama na kranjski gimnaziji med 6. uro pri fiziki! Razlila se je nevarna snov, starši o vsem obveščeni

Uprava za zaščito in reševanje navaja, da se je v četrtek ob 11.53 na Koroški cesti v Kranju, v izobraževalnem objektu, razlilo okoli dva decilitra živega srebra. Gasilci GARS Kranj so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico Ekološkega laboratorija z mobilno enoto - ELME nevtralizirali preostanek živega srebra. Pripadniki enote ELME pa bodo danes izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi in na podlagi le teh odredili morebitne nadaljnje ukrepe. Po posvetu s toksikologom UKC Ljubljana zdravstvena pomoč za osebe, ki so bile pred prihodom gasilcev v stiku z nevarno snovjo, ni bila potrebna.

Med 6. šolsko uro pri pouku fizike

Živo srebro se je izlilo med 6. šolsko uro pri pouku fizike na Gimnaziji Kranj, je v obvestilu staršem potrdil ravnatelj mag. Aljoša Brlogar.

Učilnico za fiziko so zapečatili in čakajo na oceno strokovnjaka, ali je potrebna nadaljnja sanacija. Pouk v ostalih učilnicah poteka normalno, saj je bila kontaminirana le ena učilnica. STA

»Dijaki, ki so bili takrat v razredu, so prostor zapustili, šola pa je o dogodku obvestila gasilsko službo in policijo. Policija je skupaj z gasilsko službo opravila pregled učilnice in drugih bližnjih prostorov. Ugotovljeno je bilo, da dogodek ne vsebuje elementov kaznivega dejanja ter da ni prišlo do ogrožanja zdravja dijakov in zaposlenih na šoli, ki so bili ob dogodku prisotni. Vsa ukrepe sprejemamo v skladu z navodili pristojnih služb,« je še zapisal ravnatelj.