Drama na območju Kodeljevega: očeta čakalo sporočilo hčerke, da sedi na železniških tirih in ...

Policist Prometne policijske postaje Ljubljana, Alan Podržaj, je v torek, 14. aprila 2026, v dnevni izmeni skupaj s sodelavcem opravljal naloge policista motorista.
Okoli 16. ure sta se policista odzvala na obvestilo operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana, da obstaja resna nevarnost za življenje osebe. Oče je namreč policijo obvestil o sporočilu hčerke, da sedi na železniških tirih in čaka vlak. Hkrati je bilo prejeto še sporočilo, da je na območju Kodeljevega tik ob progi opažena ženska.
Policista sta se nemudoma z vklopljenimi modrimi lučmi in sireno odpravila na kraj. Policist Alan Podržaj, ki teren dobro pozna, je kmalu opazil žensko, ki je sedela v neposredni bližini tirov. Ko ga je zagledala, je stekla po tirih v smeri prihajajočega vlaka.
Policist jo je ves čas mirno nagovarjal ter jo skušal pomiriti. Kljub temu je ženska nadaljevala tek proti vlaku. Policistu jo je uspelo dohiteti v trenutku, ko se jima je vlak že nevarno približal, ter jo z odločnim in pogumnim prijemom, le nekaj metrov pred trčenjem z vlakom potisnil po brežini stran od tirov. Ob tem jo je zadržal v objemu, dokler vlak ni odpeljal mimo, nato pa jo pomiril in ji nudil občutek varnosti vse do prihoda reševalcev. Nobeden od njiju v dogodku ni bil poškodovan.
S svojim ravnanjem je policist Alan Podržaj izkazal izjemno hrabrost, strokovnost in predanost poklicu. Neposredno je tvegal lastno življenje, da je s hitrim in odločnim ukrepanjem preprečil tragičen dogodek ter rešil življenje, so ob tem navedli na PU Ljubljana.