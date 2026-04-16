PRISEBNO POSREDOVANJE

Drama na območju Kodeljevega: očeta čakalo sporočilo hčerke, da sedi na železniških tirih in ...

Le nekaj metrov pred trčenjem z vlakom jo je pogumni policist Alan Podržaj potisnil po brežini.
Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je policista povabil na sprejem, kjer mu je ob tej priložnosti osebno čestital za njegovo pogumno in srčno ravnanje. FOTO: Pu Ljubljana

M. U.
 16. 4. 2026 | 14:03
 16. 4. 2026 | 15:44
2:01
A+A-

Policist Prometne policijske postaje Ljubljana, Alan Podržaj, je v torek, 14. aprila 2026, v dnevni izmeni skupaj s sodelavcem opravljal naloge policista motorista.

Očeta čakalo sporočilo hčerke, da sedi na železniških tirih in čaka vlak

Okoli 16. ure sta se policista odzvala na obvestilo operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana, da obstaja resna nevarnost za življenje osebe. Oče je namreč policijo obvestil o sporočilu hčerke, da sedi na železniških tirih in čaka vlak. Hkrati je bilo prejeto še sporočilo, da je na območju Kodeljevega tik ob progi opažena ženska.

Policista sta se nemudoma z vklopljenimi modrimi lučmi in sireno odpravila na kraj. Policist Alan Podržaj, ki teren dobro pozna, je kmalu opazil žensko, ki je sedela v neposredni bližini tirov. Ko ga je zagledala, je stekla po tirih v smeri prihajajočega vlaka.

Zadnji trenutek jo je potisnil po brežini 

Policist jo je ves čas mirno nagovarjal ter jo skušal pomiriti. Kljub temu je ženska nadaljevala tek proti vlaku. Policistu jo je uspelo dohiteti v trenutku, ko se jima je vlak že nevarno približal, ter jo z odločnim in pogumnim prijemom, le nekaj metrov pred trčenjem z vlakom potisnil po brežini stran od tirov. Ob tem jo je zadržal v objemu, dokler vlak ni odpeljal mimo, nato pa jo pomiril in ji nudil občutek varnosti vse do prihoda reševalcev. Nobeden od njiju v dogodku ni bil poškodovan.

S svojim ravnanjem je policist Alan Podržaj izkazal izjemno hrabrost, strokovnost in predanost poklicu. Neposredno je tvegal lastno življenje, da je s hitrim in odločnim ukrepanjem preprečil tragičen dogodek ter rešil življenje, so ob tem navedli na PU Ljubljana. 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
KOLUMBIJA

Živali kokainskega kralja bodo pobili

Pablo Escobar je povodne konje uvozil v 80. letih prejšnjega stoletja, zdaj pa prosto tekajo po državi.
16. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
VZPONI IN PADCI

Vse imate, pa niste srečni? To je razlog

Raziskave, ki so preučevale raven sreče, so ugotovile, da se naše zadovoljstvo z življenjem giblje po zanimivi krivulji.
16. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Toplo je, a ne nasedajte: ena številka v zemlji odloča, ali vam bo vrt propadel ali uspel

Aprilski topli dnevi varajo: tla ostajajo hladna, zato je za uspešno setev ključna njihova stalna temperatura, ne pa temperatura zraka.
16. 4. 2026 | 18:00
17:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČKRAT GA PREKINIMO

Preberite, za kaj vse je sedenje slabo, in vstanite

Dolgotrajno sedenje slabo vpliva na presnovne procese, spodbuja vnetja v telesu ter slabi kosti in mišice.
16. 4. 2026 | 17:42
17:35
Novice  |  Slovenija
DOGOVORI V OZADJU

Obrisi nove Janševe vlade: 16 ministrstev med SDS, NSi in Demokrate, Resnica pa konstruktivna opozicija

Desni blok v ozadju že razdeljuje ministrstva in računa na ključne glasove Resnice.
16. 4. 2026 | 17:35
17:17
Novice  |  Svet
PRESADITEV MATIČNIH CELIC

Norvežan ozdravljen raka in HIV

Brat norveškega bolnika je nosilec redke genske mutacije, ki blokira smrtonosni virus.
16. 4. 2026 | 17:17

