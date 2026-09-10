Drama nad slovensko Istro: nastal vrtinec, ki bi se lahko razvil v tornado (VIDEO)

Burno vremensko dogajanje v slovenski Istri je postreglo tudi s prizorom, ki ga pri nas ne vidimo prav pogosto. Nad Hrvatini je nastal izrazit vrtinec, posnetek pa je poobjavila tudi Agencija RS za okolje (Arso). Pojasnili so, da pogoji za nastanek tornada niso bili izpolnjeni, zato je vrtinec hitro razpadel.

Močni nalivi in veter so v četrtek dopoldne zajeli slovensko Istro. Kamere portala OBALAplus so nad Hrvatini ujele vrteči se zračni steber, ki je na prvi pogled spominjal na manjši tornado.

Posnetek je nato delil tudi Arso in pojasnil, kaj se je pravzaprav dogajalo. (Oglejte si posnetek in počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

»Nad Hrvatini je nastal vrtinec, ki so ga ujele tudi kamere portala OBALAplus. Vsi pogoji za nastanek tornada, ki bi nadaljeval svojo pot, niso bili izpolnjeni, zato je vrtinec, ki je dobro viden v posnetku, hitro razpadel,« so zapisali.

Veter v vrtincu lahko preseže 100 kilometrov na uro

Čeprav se pojav tokrat ni razvil v tornado, takšni vrtinci niso nujno nedolžni. Po navedbah Arsa lahko nastanejo ob močnejših nevihtah tudi v Sloveniji, še pogosteje pa jih opažajo v severni Italiji. Hitrosti vetra v vrtincu lahko na območju s polmerom nekaj deset metrov presežejo 100 kilometrov na uro, pri večjih vrtincih pa celo 200 kilometrov na uro.

Meteorolog Branko Gregorčič je za OBALAplus pojasnil, da smo podobne pojave pri nas že videli. Spomnil je na letošnji primer s Krasa ter na vrtinec iz okolice Ilirske Bistrice avgusta 2023.

Takšen pojav je zaradi silovitih sunkov lahko nevaren za ljudi in lahko povzroči tudi materialno škodo, vendar je praviloma časovno in krajevno zelo omejen.

V pol ure kar 40 litrov dežja na kvadratni meter

Vrtinec pa še zdaleč ni bil edina posebnost dopoldanskega vremena na Obali. Nad slovensko Istro so se zvrstili zelo močni nalivi. Po podatkih Arsa je v močnejših nalivih v zadnji uri ponekod padlo okoli 65 milimetrov dežja.

Na letališču Portorož so med 9. in 9.30 izmerili 23 milimetrov padavin, v naslednje pol ure pa še kar 40 milimetrov. V Kopru je med 9.30 in 10. uro padlo 24 milimetrov dežja, v Kubedu pa med 10. in 10.30 kar 33 milimetrov.

O težavah zaradi močnega deževja danes poročajo z več območij slovenske Istre. Voda je ponekod zalila ceste v Kopru in Portorožu, z Valete pa prihajajo posnetki večjih količin vode, ki tečejo po vozišču.