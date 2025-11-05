Drama v ljubljanskem lokalu: sredi nedeljskega dopoldneva narkomanka povzročila preplah med gosti

V zadnjih dneh se je po spletu razširil zapis Ljubljančana, ki trdi, da je v nedeljo dopoldne v kavarni SEM prišlo do incidenta, v katerem naj bi ena ženska, domnevna odvisnica, fizično napadla dve osebi, nekaj minut zatem pa naj bi druga povzročila preplah na stranišču.

Očitno dramatičen opis je pri marsikom vzbudil vtis, da se v priljubljeni ljubljanski kavarni, ki deluje v okviru Slovenskega etnografskega muzeja, zbirajo narkomani in drugi moteči posamezniki.

Toda resnica je precej manj dramatična.

»To ni nič novega, s tem se ukvarjamo vsi gostinci v centru«

Vodja priljubljene kavarne Robert Kutin potrjuje, da je prišlo do manjšega incidenta, vendar poudarja, da ni šlo za fizični napad, temveč zgolj za verbalne grožnje.

»Osebo smo takoj odstranili iz lokala. Policije ob takih drobnih izpadih nima smisla klicati, ker pride prepozno. Mi moramo ukrepati takoj, da zaščitimo goste in jasno pokažemo, da se pri nas razgrajači ne bodo ‘udomačili’,« pravi Kutin.

Dodaja, da incidentov ni nič več kot pred desetimi, dvajsetimi ali tridesetimi leti, le da se o njih danes piše na družbenih omrežjih, kar hitro ustvari vtis večje nevarnosti, kot v resnici obstaja.

Nepovabljenih obiskovalcev je povsod

Na vprašanje, ali tudi sam opaža nadležne obiskovalce, ki prosjačijo za denar po lokalih, Kutin odkrito odgovarja: »Seveda, to se dogaja vsem lokalom v centru, še posebej v okolici Metelkove. Vedno je bilo tako in najbrž vedno bo. Težava je tudi, da v tem delu mesta ni javnih stranišč, zato ljudje, tudi odvisniki in turisti, iščejo prostor, kamor bi lahko šli.«

Kavarniški WC zato občasno obiščejo tudi tisti, ki niso gostje. »Večina jih pride zaradi običajnih potreb, a če sumimo, da se dogaja kaj za ‘ožilje bolj nevarnega’, potrkamo in jih opozorimo, da bomo prostor čez nekaj minut odklenili. Takrat včasih slišimo grožnje, a še nikoli ni šlo dlje od tega.«

Policijo kličejo redko – enkrat na mesec

Po njegovih besedah policijo pokličejo približno enkrat mesečno, najpogosteje zaradi tatvin. »Gre za primere, ko gostje pustijo torbico ali telefon brez nadzora, in jim predmet izmakne kdo od teh ‘stalnih obiskovalcev’. Kdaj pa kdaj jo pokličemo tudi zaradi verbalnega nasilja – predvsem zato, da zaščitimo napadalca, saj bi se lahko kdo od naših gostov odzval preveč impulzivno,« pravi Kutin.

Kutin poudarja, da se osebje trudi ohranjati prijeten in varen ambient, kar potrjujejo tudi številne pozitivne ocene obiskovalcev. »Naši redni gostje vedo, da gre za prijeten prostor s kulturnim vzdušjem. Včasih se zgodi kak neljubi dogodek, a to je del realnosti vsakega mestnega lokala.«