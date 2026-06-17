Drama v ljubljanski knjigarni! Zaradi mavrice grozil, da bodo prostor »razturili«!

Ljubljanska knjigarna Šiškla je bila sinoči prizorišče neljubega incidenta, ki je močno pretresel tamkajšnje zaposlene in obiskovalce. Mirno junijsko popoldne se je po zaključku literarnega večera prelevilo v pravo dramo, ko je v prostore knjigarne zakoračil neznan moški in začel sejati strah.

Kot je v javnem zapisu v imenu založbe VigeVageKnjige sporočila glavna in odgovorna urednica Anja Zag Golob, je okoli 20.30 v knjigarno vstopil moški, ki ga je zmotila izobešena mavrična zastava. Zbranim je brez ovinkarjenja divje zagrozil, naj zastavo takoj snamejo, saj bo v nasprotnem primeru poskrbel, da bo prostor čez noč »razturjen«.

Prestrašeni, a odločni zaposleni so grožnjo takoj prijavili na številko 113, pozneje pa na Policijski postaji Šiška uradno oddali prijavo na zapisnik. Policisti so obljubili poostren nočni nadzor ulice in na srečo je ostalo le pri besedah, saj moški svojih groženj čez noč ni uresničil. Knjigarna je tako danes normalno odprla svoja vrata, a v zraku ostaja mučno vprašanje: kaj bo prihodnjič?

Zaradi eksponentnega naraščanja sovraštva v družbi in strahu za varnost zaposlenih ter obiskovalcev so v Šiškli zdaj prisiljeni v drastične ukrepe. V prostore bodo namestili kamere in najeli varnostno službo, kar jim prinaša ogromne dodatne stroške, iz varnostnih razlogov pa so morali enega od že napovedanih junijskih dogodkov celo odpovedati. Kljub nestrpnosti pa ekipa ne namerava klecniti. Kot poudarja urednica, bodo knjigarno branili in ta bo ostala varen prostor svobode za vse, »ki dobro v srcu mislijo«, so še zapisali.

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