Drama v Termah Čatež: Izginila komaj 3-letna deklica, iskali policija, reševalni psi in gasilci

Kot smo poročali, se je četrtkov večer v Termah Čatež se je sprevrgel v pravo nočno moro, ko je neznano kam izginila komaj tri leta stara deklica. Stekla je obsežna iskalna akcija, v kateri je odločilno vlogo odigrala solidarnost naključnih obiskovalcev. Kot je javnost obvestil portal SPIN, se je napeto iskanje v občini Brežice začelo ob 18.40. Pod taktirko policije so nemudoma aktivirali vse razpoložljive sile: na teren so oddrveli gasilci PGD Cerina in izkušena ekipa vodnikov Zveze reševalnih psov Slovenije (ZRPS) Dolenjske. Malo ubežnico so na koncu našli krajani.

O čustvenem ozadju večerne akcije so se pozneje razpisali tudi v Kinološkem društvu Izar, kjer so poudarili, da obstajajo intervencije, »ki jih nosiš s sabo«. Zgodba triletne deklice se je na srečo zaključila s srečnim koncem, za kar so se v društvu zahvalili Policijski upravi Novo mesto »za hitro aktivacijo in vse pravilno sprejete ukrepe«, gasilcem za hiter odziv ter ekipi NMP Zdravstvenega doma Brežice za strokoven pristop. »Solidarnost množice je odigrala svojo vlogo, predvsem pa pozornost posameznikov, ki so prepoznali stisko otroka in reagirali,« so v zahvali še zapisali kinologi.