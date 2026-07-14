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SPOR MED RADIOLOGI IN VODSTVOM UKC MARIBOR

Drama v UKC Maribor dobiva novo poglavje, radiologi razkrili svojo plat zgodbe

Interventni radiologi so podpisali nove pogodbe. Zdaj so javno predstavili svojo različico dogodkov in opozorili na težave, ki naj bi trajale več let.
Oddelek za radiologijo UKC Maribor FOTO: Tadej Regent
Oddelek za radiologijo UKC Maribor FOTO: Tadej Regent
A. G.
 14. 7. 2026 | 08:25
4:53
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V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se je po tednih negotovosti končal eden največjih pretresov na področju interventne radiologije. Sedem radiologov, med njimi tudi nekdanji predstojnik oddelka dr. Jernej Lučev, je maja napovedalo odpoved delovnega razmerja. Kot razlog so bile izpostavljene predvsem težave pri plačilu stanja pripravljenosti, vprašanja glede vrednotenja njihovega dela in pogoji, v katerih deluje ena ključnih zdravstvenih služb.

Po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca se je položaj v začetku julija nepričakovano obrnil. Radiologi so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi in ostajajo v UKC Maribor. Predstojnica radiologov Saša Rudolf Bombek je ob preobratu izrazila zadovoljstvo, saj je še istega dne kazalo, da bo sedem strokovnjakov dokončno zapustilo ustanovo. Zdaj so se oglasili tudi sami radiologi in predstavili svojo plat zgodbe.

Novinarska konferenca ministrstva za zdravje, kjer sta Tadej Ostrc in predstavnik interventni radiologov UKC Maribor Sašo Pjević predstavila vsebino doseženega dogovora za nadaljnje izvajanje interventne radiologije v UKC Maribor.  FOTO: Leon Vidic/delo
Novinarska konferenca ministrstva za zdravje, kjer sta Tadej Ostrc in predstavnik interventni radiologov UKC Maribor Sašo Pjević predstavila vsebino doseženega dogovora za nadaljnje izvajanje interventne radiologije v UKC Maribor.  FOTO: Leon Vidic/delo

Od sporov o pripravljenosti do kolektivne odpovedi

Kot smo v Slovenskih novicah poročali maja, je sedem interventnih radiologov UKC Maribor podalo odpoved delovnega razmerja. Med njimi je bil tudi predstojnik oddelka dr. Jernej Lučev. Razlog za nezadovoljstvo naj bi bilo predvsem vprašanje plačevanja stanja pripravljenosti. Direktor UKC Maribor Vojko Flis je takrat očitke zavrnil. Po njegovih besedah naj bi radiologi zahtevali, da se tudi ure pripravljenosti, ko dejansko ne opravljajo dela, obračunajo kot efektivne ure. Ob tem naj bi zahtevali tudi višje plače oziroma takojšnji skok do plačnega vrha. Po več tednih pogajanj se je zdelo, da bo interventna radiologija v Mariboru ostala brez pomembnega dela ekipe.

Za krajši delovni čas in odhode so se odločili mlajši

V začetku julija je sledil preobrat. Po posredovanju ministra za zdravje so radiologi podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. Dogovor je omogočil nadaljevanje izvajanja interventne radiologije, vendar radiologi opozarjajo, da težave niso nastale čez noč. Po njihovih navedbah naj bi se na težave opozarjalo že več let, predvsem glede opreme, kadrovskih pogojev in vrednotenja njihovega dela. Na družbenem omrežju X so zapisali svojo časovnico dogodkov. 

»Ker slovenski medijski stroj melje svojo zgodbo, vas vabimo k branju zapisa mariborskih interventnih radiologov: Sosledje dogodkov: - leta neuspelih prošenj za nove aparature - 2025 poslane prošnje za dvig plačilnih razredov skladno z Zakonom o plačah v javnem sektorju - vloge odlagane skoraj eno leto - pričnejo se plačevati samo minute ob prihodu iz pripravljenosti, čeprav hitrejši poseg pomeni boljši izid za pacienta - ukinitev dodatnega programa - 3 mesece obljub o rešitvi - več sestankov s celotno ekipo (tudi inženirji, sestre), nekaj samostojnih - nobene rešitve - ko se je izkazalo, da si nekateri ogledujejo druge službe in grozi razpad interventne službe, zaostritev s kolektivno odpovedjo, - namesto pogajanj vodstvo UKCMb išče alternative po Sloveniji in bližnji tujini - neuspešno. Vmes nebuloze o alternativnih načinih zagotavljanja zdravstvenega varstva, arhaičnih metodah terapije itd. - (končno) pogajanja z mediatorji - obljube - nič na papirju (preveriš v kadrovski službi, nič ne vejo, itd ...) - pogajanja, spet obljube, ampak uro po pogajanjih spet klici in pritiski v nasprotno - konec junija: po javnem pozivu k odstopu direktorjev zaradi neuspelih pogajanj se tik pred iztekom odpovednega roka aktivira ministrstvo. Dogovor o srečanju brez vodstva UKC, ker mu na podlagi neiskrenega pogajanja ni možno zaupati. Dva dni pred iztekom odpovednega roka UKC pripravi pogodbe in pozove, da jih moramo podpisati naslednji dan (petek) do 8.00 (pravno sporno). 5/8 (do takrat je tudi preostali eden podal odpoved) že podpisali nove službe - famozni sestanek z MZ: dogovor - mi nadaljujemo zagotavljanje službe interventne radiologije in sprejmemo pogoje, ki smo si jih izborili pri vodstvu UKC. Oni pa bodo poskrbeli za ponovno vzpostavitev zaupanja v vodstvo, da bo možno ponovno normalno delati. Nič več in nič manj. - Od tam nas je večina šla v kadrovsko in smo pogodbe podpisali. Summa summarum smo izgubili 2,8 človeka, kar pomeni hud udarec za stroko. Za krajši delovni čas in odhode so se odločili mlajši, zaradi česar se ustvarja precejšna generacijska vrzel.«

Dogovor je omogočil nadaljevanje izvajanja interventne radiologije, vendar radiologi opozarjajo, da težave niso nastale čez noč. Po njihovih navedbah naj bi se na težave opozarjalo že več let, predvsem glede opreme, kadrovskih pogojev in vrednotenja njihovega dela.

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