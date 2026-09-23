»To je kaplja čez rob!« Obtožbe o »rajcanju« med poslankami sprožile smeh in ogorčenje v DZ

Maratonsko, več kot 13-urno torkovo zasedanje Državnega zbora je prineslo ostro in napeto razpravo o dveh predlogih za razrešitev z vrha parlamenta — predsednika DZ Zorana Stevanovića ter podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Kljub večurnim opozicijsko-koalicijskim obračunom sta oba ostala na svojih položajih, potek sej pa je zaznamovalo pomanjkanje politične kulture, medsebojna obtoževanja o kršenju poslovnika ter izrazito osebni obračuni.

Jedro spora je bila trditev poslancev opozicije (zlasti iz vrst Svobode in Levice), da se v parlamentu uporabljajo dvojna merila. Koaliciji so očitali, da poskuša razrešiti podpredsednico Natašo Avšič Bogovič zaradi domnevno neustreznega vodenja, medtem ko naj bi predsedujoči iz vrst koalicije ali drugih strank (izpostavljena sta bila Zoran Stevanović in Žan Mahnič) redno izklapljali mikrofone, odvzemali besedo sredi postopkovnih predlogov ter se obnašali pokroviteljsko.

Nataša Sukič (PS Levica) je vodenje sej s strani Stevanovića označila za »nadrealistično« ter poudarila: »... da imamo primerjavo: kaj je naredila hudega Nataša Avšič Bogovič in kaj je naš veliki gospod z velikim g Stevanović, ki je džentelmen, ki daje ugled v tej instituciji naredil v svojih intervencijah? Pa da vidimo.«

Mag. Alenka Bratušek (PS Svoboda) pa je opozorila na degradacijo parlamentarne kulture: »Sredi replike se odloči in ugasne. Sredi razprave prekinja, kar je absolutno v nasprotju s poslovnikom ... Včasih je v tem Državnem zboru veljalo neko spoštovanje in tudi nek red. Od letošnjega mandata naprej tega ni več ...«

Obtožbe o opazkah glede »rajcanja« in ostri medsebojni napadi

Razprava se je precej zaostrila med nastopom poslanke Lene Grgurevič (PS Svoboda), ki je opozorila na žaljive opazke na svoj račun s strani koalicije, predvsem poslanske skupine SDS. Kot je izpostavila, naj bi ji vodstvo opozicijske poslanske skupine očitalo, da se »rajca« na njihovo poslanko Katjo Kokot. Izraz je letel na obtožbe o namernem provociranju in spornih osebnih aluzijah, pri čemer naj bi koalicijski poslanci v razpravo vključevali tudi opazke o zasebnem življenju in zakonskem stanu.

Grgurevičeva je takšno komunikacijo označila za nesprejemljivo: »Kaplja čez rob je, da vodja njihove poslanske skupine govori, da se jaz nanjo 'rajcam' in da na to SDS-ovci, kot se zdaj smejijo, temu ploskajo. To je kaplja čez rob,« je dejala in izpostavila, da ima Kokotova partnerja ter da te navedbe namigujejo na prešuštvovanje z ženskami.

V nadaljevanju je kritizirala tudi način vodenja sej in ravnanje posameznih koalicijskih poslancev: »Žan Mahnič mi sploh besede na tej seji ne da, ker se pač tako odloči. Poglajen, napsihiran, naspidiran, agresiven, to si poglejte ... Ukvarjamo se s pajaci, ki tukaj skačejo v imenu svojega gospodarja ...«

Njen nastop je sprožil več opozoril predsedujočega Franca Križana zaradi odstopanja od dnevnega reda, ko ji je naposled odvzel besedo, se je s postopkovnim predlogom odzvala Lucija Tacer Perlin (PS Svoboda) in opozorila na dvojna merila predsedujočega: »Zakaj ste pustili poslancu Todoroviću, da govori o nogometu in nogometnih tekmah?« je dejala in poudarila, da je takoj zatem Grgurevičevo večkrat prekinil, ko se po njegovem ni držala dnevnega reda.

Kljub vroči krvi, zapletom in žaljivkam med sejo sta tako Stevanović kot Avšič Bogovič prestala glasovanje ter ostala na svojih položajih v vodstvu Državnega zbora.