Najnovejše informacije iz požarišča: 130 gasilcev se je vso noč borilo z ognjenimi zublji, poveljnik razkril, kako hudo je (VIDEO in FOTO)

Obsežen požar, ki je v ponedeljek okoli 22. ure izbruhnil v industrijsko-obrtni coni Zapolje v Logatcu, kar smo poročali med prvimi, je gasilcem povzročil veliko preglavic. Kot smo na Slovenskih novicah sinoči poročali med prvimi, je bilo na prizorišču zelo hudo, z ognjenimi zublji pa se je borilo večje število gasilskih ekip. Vso noč so bili na nogah tudi vrhniški gasilci, ki so se z intervencije vrnili šele v jutranjih urah.

Požar je gasilo okoli 130 gasilcev iz 25 gasilskih društev. Sodelovali so tudi pripadniki civilne zaščite, policisti, reševalci nujne medicinske pomoči in Rdeči križ. Kljub izjemno zahtevnim razmeram v dogodku po doslej znanih podatkih ni bil nihče poškodovan.

FOTO: Občina Logatec

»Bilo je zelo pestro«

Poveljnika PGD Vrhnika Jureta Jakopiča smo ujeli malo po sedmi uri zjutraj, ko so se njegovi gasilci po neprespani noči vrnili z intervencije. Na prizorišču so bili od 22.30, vendar je bilo gašenje tudi v jutranjih urah še daleč od konca. »Kaj točno se je zgodilo, še ne vemo, ker smo bili dodatno poslani na prizorišče. Bilo je zelo pestro, ne bom rekel, da je bilo isto kot Kemis, ampak podobno,« nam je povedal Jakopič. Njegova primerjava s Kemisom ni naključna. Vrhničani imajo namreč s požari v tem obratu že dolgo izkušnje. Najbolj se jim je v spomin vtisnil katastrofalni požar 15. maja 2017, ko je ogenj zajel objekt za predelavo nevarnih odpadkov. Nad območjem se je dvigal gost črn dim, med gašenjem je prihajalo do eksplozij, zaradi nevarnosti pa so morali evakuirati tudi okoliške prebivalce. Intervencija je bila izjemno zahtevna, posledice požara pa so odmevale še dolgo po tem, ko so gasilci pogasili zadnja žarišča. Kemis je bil v središču pozornosti tudi 6. septembra 2023, ko je tam ponovno zagorelo. Tokrat je zagorel kontejner, požar pa je gasilo 53 gasilcev. Na srečo poškodovanih ni bilo, gasilcem pa je uspelo preprečiti širjenje ognja. O dogodku je poročala tudi Občina Vrhnika.

Prav zaradi takšnih izkušenj je Jakopičeva primerjava toliko bolj zgovorna. Tudi v Logatcu so se gasilci soočili z obsežnim požarom v obratu, kjer se ukvarjajo z odpadnimi materiali. Delo jim je oteževalo predvsem dejstvo, da je bil material močno zbit skupaj, zato niso mogli učinkovito doseči vseh žarišč. »Poskušali smo pogasiti ogenj, ampak ga ne moremo. Tako je zbit material skupaj, da nismo mogli pogasiti. Nekaj so reciklirali plastiko in elektronske zadeve in to notri vse skupaj gori. Zdaj so prišli na pomoč še gasilci iz Ljubljane,« je opisal zahtevne razmere.

Težave pa niso ostale omejene zgolj na območje požara. Zaradi vetra se je neprijeten vonj po goreči plastiki širil tudi proti Vrhniki, od koder so nam bralci prav tako poročali o močnem smradu. »Tako piha veter,« je še povedal poveljnik.

Noč brez spanja, naporna intervencija

FOTO: Občina Logatec

Takšne intervencije od gasilcev zahtevajo izjemno fizično in psihično pripravljenost. Gašenje obsežnega požara namreč ni le vprašanje moči in vzdržljivosti, temveč tudi zbranosti, prisebnosti in sposobnosti hitrega odzivanja v nepredvidljivih okoliščinah. Gasilci morajo biti pripravljeni na dolge ure napornega dela, visoke temperature, gost dim, nevarnost nenadnih eksplozij in druge nepredvidljive situacije. Tudi ko so že utrujeni, morajo ostati zbrani, saj je od njihovega ravnanja odvisna varnost njih samih in njihovih kolegov. Ko smo Jakopiču omenili, da morajo biti gasilci za takšne podvige zagotovo dobro fizično in psihično pripravljeni, se je skromno nasmehnil in hudomušno odgovoril: »No ja, kakor kdo.«

A za nasmehom se skriva tudi naporna realnost gasilskega dela. Po neprespani noči in več urah na požarišču nam je zaupal, kako zahtevna je bila intervencija: »Hja, to je tako, kot da bi bil 24 ur brez prestanka v službi. Utrudi psihično in fizično.« Ob tem je omenil tudi pokanje v objektu, ki je gasilcem povzročalo dodatne skrbi. V takšnih razmerah namreč ne gre le za obvladovanje ognja, ampak tudi za nenehno spremljanje dogajanja in ocenjevanje nevarnosti. Kljub utrujenosti morajo gasilci ostati pozorni do zadnjega trenutka, saj se razmere na požarišču lahko hitro spremenijo.

Prebivalce še naprej pozivajo k previdnosti

Vodja intervencije Urban Korenč je za STA pojasnil, da je požar omejen, vendar posamezna večja žarišča še vedno gorijo. Ogenj se po njegovih besedah ni razširil na druge objekte, gasilci pa so čakali na dnevno svetlobo, da bi lahko začeli razkopavati požarišče in dostopati do skritih žarišč. Območje je zajel gost dim, ki se je zaradi vetra širil tudi proti Vrhniki, približno deset kilometrov od požarišča. Prebivalce so zato pozvali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna in se ne približujejo območju intervencije. Posebej so opozorili tudi na izklop prezračevalnih sistemov in klimatskih naprav, da dim ne bi zašel v notranjost objektov. Aktiviran je bil tudi ekološki laboratorij z mobilno enoto, v nekaterih delih Logatca pa je bil uveden ukrep prekuhavanja vode.

Gasilci pa po neprespani noči nadaljujejo z gašenjem.