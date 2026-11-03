Dramatično iskanje 19-letnika pod Triglavom se nadaljuje: reševalci opozarjajo na izjemno zahtevne razmere

Pod Triglavom se nadaljuje iskanje 19-letnega državljana Srbije, ki se je v soboto odpravil v gore, a se ni vrnil. Kot smo izvedeli od Gorske reševalne zveze Slovenije, iskalna akcija še vedno poteka, reševalcem pa delo močno otežujejo vremenske razmere.

»Obveščamo vas, da je intervencija na območju Triglava v teku. Razmere za reševanje so zelo zahtevne,« so za Slovenske novice sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRSZ). Z informacijami so za zdaj skopi, saj zaradi slabega mobilnega signala na območju iskanja težko vzpostavijo stik z reševalci na terenu. Usoda pogrešanega mladeniča tako za zdaj ostaja neznana.

Našli njegove predmete in sledi v snegu

Spomnimo, 19-letni državljan Srbije se je v soboto, 31. oktobra, odpravil na Triglav, vendar se ni vrnil. V nedeljo malo pred 20. uro je Regijski center za obveščanje Nova Gorica policijo obvestil, da je na poti na Triglav čez Plemenice obtičal tuj planinec. V iskalno akcijo so se vključili gorski reševalci iz Bovca in Mojstrane, vendar jim je delo že od začetka oteževalo slabo vreme. Zaradi močnega vetra in oblačnosti helikoptersko reševanje ni bilo mogoče.

Reševalci so med iskanjem na nadmorski višini 2130 metrov našli predmete pogrešanega. V ponedeljek dopoldne so opazili tudi sledi hoje v snegu, ki so se spuščale do približno 1900 metrov nadmorske višine. Tam se je sled izgubila, saj jo je izbrisal veter. Na tem območju so našli še druge predmete, ki pripadajo pogrešanemu.