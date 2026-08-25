Orientalski sršen se na Primorskem hitro širi, pristojni pa se na razmere še niso odzvali z usklajenimi ukrepi. Osebke in gnezda te tujerodne vrste letos opažamo bistveno pogosteje kot lani, največ v Kopru z okolico, pojavlja pa se tudi drugod po Primorski.

Orientalski sršen razvije gnezda, ki so po obsegu podobna avtohtonemu evropskemu sršenu, a manjša, vendar se v enem letu lahko uspešno razvije več matic, kar posledično pomeni več gnezd v prihodnjem letu kot to poznamo pri domači vrsti sršena. Pik omenjenega sršena je zelo boleč, saj je na drugem mestu strupenosti med sršeni takoj za orjaškim sršenom.

Kljub vse večji prisotnosti še vedno ni vzpostavljenega učinkovitega sistema za prijavljanje, spremljanje in odstranjevanje gnezd, je navedel Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Foto Osebni arhiv FOTO:

Opazili so jih na dvorišču enega od koprskih vrtcev

V mestnem središču Kopra orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, kjer išče hrano, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici in celo v zabojnikih z mešanimi odpadki. Posebej skrb vzbujajoča so ponovna opažanja posameznih osebkov na dvorišču enega od koprskih vrtcev, saj je bilo v neposredni bližini odkritih že več gnezd.

Časa za čakanje ni Vsako pravočasno odstranjeno gnezdo pomeni manj novih matic in manj gnezd v prihodnjem letu. Ko se bo vrsta razširila po širšem območju regije ali celo države, bo njeno obvladovanje bistveno težje, dražje in morda celo nemogoče.

Mestna občina Koper je samostojno organizirala strokovno odstranjevanje gnezd orientalskega sršena, kar je treba posebej pohvaliti. Toda ena občina tega problema ne more rešiti sama. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti.

Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, vzpostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, je opozoril Noč.