Dramatično reševanje na Osnovni šoli Medvode: v objektu ostale tri osebe (FOTO)

Ob 8.53 je ravnateljica OŠ Medvode Center za obveščanje Republike Slovenije obvestila, da je zagorelo v enem izmed kabinetov v prvem nadstropju šole. Organizator evakuacije je do prihoda intervencijskih služb že poskrbel za umik ljudi iz objekta. Gasilci so ob prihodu prejeli podatek, da so v notranjosti ostale tri osebe, dva odrasla in en otrok. Začela se je akcija iskanja in gašenja. Požar je bil po scenariju vaje pogašen ob 9.09, pogrešane osebe pa so našli in jih predali v nadaljnjo oskrbo. V času vaje je bilo v šoli kar 371 ljudi, zato je bila hitra in organizirana evakuacija še toliko pomembnejša.

Na kraj več gasilskih društev in policija

V vaji so sodelovali gasilci PGD Preska-Medvode, PGD Sora, PGD Zbilje in PGD Zgornje Pirniče. Prisotni so bili tudi Občinski inšpektorat in Redarstvo Medvode ter Policijska postaja Medvode. Takšne vaje so namenjene preverjanju, kako hitro in usklajeno bi šola ter intervencijske službe ukrepale ob resničnem požaru ali drugi nevarnosti. Tokrat so bili dim, iskanje pogrešanih in gašenje del vnaprej pripravljenega scenarija. Najpomembnejše sporočilo jutranjega dogajanja pa je zato precej bolj pomirjujoče: k sreči je šlo le za vajo.