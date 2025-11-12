Težave v slovenskih blokih: Če čevlji smrdijo, naj ti smrdijo v stanovanju (VIDEO)

Sobivanje v blokih je danes vse prej kot preprosto. Družba postaja vedno bolj individualistična, ljudje pa imajo čedalje manj potrpljenja za različne navade sosedov. A življenje v večstanovanjskem objektu prinaša tudi skupne stene, zvoke, vonjave in – odnose. O tem, kako ohraniti mir in dobro voljo med sostanovalci, so v podkastu Delo in dom spregovorili mag. Boštjan Rus z Inšpektorata RS za stanovanja, in Darja Verbič, direktorica podjetja Reyan.

Sobivanje v blokih – vedno večji izziv

Gostje so razčlenili, zakaj so odnosi med sosedi vse bolj napeti. »Ljudje nas kličejo, naj določimo, kdaj naj sosed pere perilo. Ampak hišni red ni kazenski zakonik – je dogovor,« opozarja Rus. Tudi Verbičeva se ne zadržuje: »Če čevlji smrdijo, naj ti smrdijo v stanovanju. Ne vem, zakaj morajo smrdeti vsem sosedom.« Govor je tekel o hrupu, hobijih v garažah, požarni varnosti, renovacijah in celo kajenju na balkonih.

Glavni stanovanjski inšpektor Boštjan Rus in upravnica Darja Verbič razkrivata, zakaj je sobivanje v večstanovanjskih stavbah vse težje. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist Delo

Sogovornika se strinjata, da sta ključ do mirnega sobivanja spoštovanje in iskrena komunikacija. V podkastu pa izveste še, kako deluje stanovanjska inšpekcija, kaj lahko naredi upravnik in kdaj je treba po pomoč na sodišče.

Celoten pogovor poslušajte v novi epizodi podkasta Delo in dom.