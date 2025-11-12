Težave v slovenskih blokih: Če čevlji smrdijo, naj ti smrdijo v stanovanju (VIDEO)

Galerija
Sobivanje v blokih je danes vse prej kot preprosto. Družba postaja vedno bolj individualistična, ljudje pa imajo čedalje manj potrpljenja za različne navade sosedov. A življenje v večstanovanjskem objektu prinaša tudi skupne stene, zvoke, vonjave in – odnose. O tem, kako ohraniti mir in dobro voljo med sostanovalci, so v podkastu Delo in dom spregovorili mag. Boštjan Rus z Inšpektorata RS za stanovanja, in Darja Verbič, direktorica podjetja Reyan.
Gostje so razčlenili, zakaj so odnosi med sosedi vse bolj napeti. »Ljudje nas kličejo, naj določimo, kdaj naj sosed pere perilo. Ampak hišni red ni kazenski zakonik – je dogovor,« opozarja Rus. Tudi Verbičeva se ne zadržuje: »Če čevlji smrdijo, naj ti smrdijo v stanovanju. Ne vem, zakaj morajo smrdeti vsem sosedom.« Govor je tekel o hrupu, hobijih v garažah, požarni varnosti, renovacijah in celo kajenju na balkonih.
Sogovornika se strinjata, da sta ključ do mirnega sobivanja spoštovanje in iskrena komunikacija. V podkastu pa izveste še, kako deluje stanovanjska inšpekcija, kaj lahko naredi upravnik in kdaj je treba po pomoč na sodišče.
Celoten pogovor poslušajte v novi epizodi podkasta Delo in dom.