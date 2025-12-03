Drami na nacionalki ni videti konca! Tik pred zdajci sporočili, da Tarče ne bo

RTV Slovenija te dni pretresajo velike spremembe. Kot smo že poročali pred dnevi, bodo oddajo v letu 2026 popolnoma prenovili, kar pa je naletelo na velik upor novinarjev z Eriko Žnidaršič na čelu. Očitno napetostim med vodstom in uredništvom Tarče ni videti konca, saj so za ta teden oddajo odpovedali.

»Zaradi odsotnosti v ekipi oddaje Tarča ta četrtek izjemoma ne bo na sporedu. V tem terminu bomo predvajali aktualno oddajo Omizje z voditeljico Elen Batista Štader. Tema pogovora bo femicid in preprečevanje nasilja nad ženskami,« je nacionalka sporočila na družbenih omrežjih. V preteklosti so sicer morebitne odsotnosti stalne ekipe nadomeščali z drugimi novinarji oziroma voditelji na nacionalki. Med drugim je Tarčo pred tedni namesto Žnidaršičeve vodil Igor E. Bergant.

Politikov ne bodo smeli več redno vabiti v oddajo

Iz predloga Programsko-produkcijskega načrta za leto 2026 izhaja, da bo Tarča po novem delovala povsem drugače. Več prostora naj bi napovedih dobilo preiskovalno novinarstvo, politiki pa ne bodo več redni komentatorji, temveč bodo v studio povabljeni le takrat, ko jih bo treba poklicati na odgovornost. Ustvarjalci Tarče se z napovedanimi posegi ne strinjajo. Uredništvo oddaje so članom sveta RTV Slovenija zato poslali ostro pismo, v katerem opozarjajo na spremenjen koncept in posledice, ki bi jih to lahko imelo za oddajo, ki velja za enega paradnih konjev TV Slovenija.