SPOMINSKA SLOVESNOST

Dražgoše razdvojile politike: Golob o odgovornosti, Janša o »zlorabi«, Jelinčič pa brez zavor: »Sramota! Izdajalci!«

Golob v Dražgošah poudaril pomen zgodovinske enotnosti Slovencev, sledili so politični odzivi.
Na spominski slovesnosti v Dražgošah zbrala množica ljudi, ki jo je nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Izpostavil je pomen dražgoške bitke in pomen zgodovinske enotnosti slovenskega naroda v boju za svobodo. FOTO: Mediaspeed.net
Na spominski slovesnosti v Dražgošah zbrala množica ljudi, ki jo je nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Izpostavil je pomen dražgoške bitke in pomen zgodovinske enotnosti slovenskega naroda v boju za svobodo. FOTO: Mediaspeed.net
S. U.
 12. 1. 2026 | 09:23
 12. 1. 2026 | 09:42
3:41
A+A-

Ob 84. obletnici dražgoške bitke se je na današnji spominski slovesnosti v Dražgošah zbrala množica ljudi, ki jo je nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Izpostavil je pomen dražgoške bitke in pomen zgodovinske enotnosti slovenskega naroda v boju za svobodo. Opozoril je tudi na sodobne izzive, porast skrajnih gibanj in odgovornost današnje generacije, da zaščiti temeljne vrednote demokracije, pravne in socialne države.

Politični odzivi

Na družabnih omrežjih so se po dražgoški slovesnosti hitro zvrstili politični odzivi, pri čemer je Levica zapisala dobesedno: »Ob 84. obletnici dražgoške bitke se je na današnji spominski slovesnosti v Dražgošah zbrala množica ljudi, ki jo je nagovoril predsednik vlade. Izpostavil je pomen dražgoške bitke in pomen zgodovinske enotnosti slovenskega naroda v boju za svobodo. Opozoril je tudi na sodobne izzive, porast skrajnih gibanj in odgovornost današnje generacije, da zaščiti temeljne vrednote demokracije, pravne in socialne države.«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je poudarila, da »Dražgoše so simbol. Simbol upora majhnega naroda proti nacističnemu okupatorju. Simbol moralne zmage ob zločinski tragediji,« ter dodala opozorilo pred novimi delitvami: »Osem desetletij po tragični moriji druge svetovne vojne pa lahko z zaskrbljenostjo ponovno opazujemo vzpon strahopetcev, ki sejejo nestrpnost in strah pred vsem, kar ne služi njihovemu pohlepu po prevzemu nadzora nad družbo in omejenimi viri našega planeta,« zato so po njenih besedah »Dražgoše simbol. Večni spomin in opomin.« Robert Golob je medtem objavil citate iz slavnostnega nagovora. Matjaž Han je medtem poudaril poklon pogumu in žrtvam ter zavezo k solidarnosti in odporu proti fašizmu.

Precej ostreje pa sta udarila Janez Janša in Zmago Jelinčič: Prvak SDS je zapisal »Spoštljiv spomin ali zloraba?« ter nadaljeval, da »nič ni narobe, če se spomin na padle partizane ali in še posebej zapuščene in pobite domačine Dražgoš počasti z dostojno žalno slovesnostjo, položi vence in prižge svečko. Spodobilo bi se tudi kako kesanje,« a je dodal, da je »zavržno pa je vsako leto na takih dogodkih poslušati besede sovraštva v politikantskih govorih bogatih levičarjev (nekateri Dražgoše odkrijejo tik pred volitvami), grožnje, pozivanja k izključevanju, obračunu z razrednim sovražnikom in ponavljanju 'NOB',« obenem pa še, da je »manj kot 3 mesece pred volitvami to edini program izpraznjene profit partizanske levice v Sloveniji« in da se »vsi tisti Slovenci, ki so se v partizanskih vrstah iskreno borili proti okupatorju, se obračajo v grobovih.«

Dolgoletni poslanec Jelinčič pa je bil še bolj direkten: »Partizani se obračajo v grobu, ko gledajo nekoga, katerega predniki so bili pri fašistih, ko jim govori na spominski komemoraciji v Dražgošah,« zapisal je tudi, da je »zdaj je tudi borčevska organizacija za denar iz državne blagajne pripravljena poklekniti pred takimi,« in pristavil očitek, da se »potomec Golob … nikoli prej, tudi v treh letih na funkciji predsednika vlade, ni odločil, da bi govoril na teh dogodkih. V volilnem letu pa bo obletal vse pasje procesije z obljubami: 'Ti meni govor, jaz tebi denar',« zaključil pa z besedami: »Sramota! Izdajalci, ki jim za Slovenijo ni mar!«

DražgošeSpominska slovesnostRobert GolobJanez Janšapolitika
