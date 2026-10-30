Operacija Dream Security: Nikin inštitut zdaj objavil zapisnik in ostro odgovoril Janši

Spor zaradi izraelskega podjetja Dream Security dobiva novo poglavje. Inštitut 8. marec trdi, da zapisnik sestanka med Uradom vlade za informacijsko varnost in podjetjem dokazuje dogovor o testiranju sistema Sphere, medtem ko Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) poudarja, da je bila izražena le možnost preizkusa in da testiranje doslej ni bilo izvedeno.

Zapisnik sestanka med Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) in podjetjem Dream Security, ki je potekal 13. julija 2026, pod katerega je podpisan direktor URSIV Niko Gamulin. FOTO: S. N.

V središču spora je sestanek, ki je potekal 13. julija 2026. Portal Oštro je pridobil poročilo s sestanka, iz katerega izhaja, da naj bi orodje Sphere preizkusili v laboratorijskem okolju SIGOV-CERT na anonimiziranih podatkih, da bi ocenili njegovo dodano vrednost. Oštro je zato poročal, da se je URSIV z družbo Dream Security dogovoril o preizkusu sistema.

Inštitut 8. marec zdaj prav na ta zapis opozarja kot na dokaz, da ni šlo zgolj za neobvezujočo predstavitev. Po njihovem je ključen zaključek sestanka, da bi se orodje testiralo v okolju SIGOV-CERT.

URSIV: Testiranja ni bilo

URSIV je v uradnem pojasnilu 29. oktobra zapisal, da je bil julijski sestanek predstavitvene in informativne narave. Po njihovi razlagi je bila ob zaključku »izražena možnost preizkusa« rešitve Sphere na testnih oziroma ustrezno anonimiziranih podatkih. Obenem poudarjajo, da sistema doslej niso testirali, termin morebitnega preizkusa pa ni določen.

Urad prav tako poudarja, da predstavitveni sestanek in morebitni preizkus ne pomenita odločitve o nakupu ali uvedbi sistema v operativno okolje.

Predsednik vlade Janez Janša je medtem zavrnil navedbe, da bi vlada sklenila sporazum o uporabi podatkov slovenskih državljanov. Tudi njegov kabinet je že prej pojasnil, da bi morebitno preizkušanje potekalo izključno na testnih podatkih in v izoliranem okolju brez internetne povezave.

Več kot 13.000 podpisov pod pozivom

V Inštitutu 8. marec kljub pojasnilom vztrajajo pri zahtevah za popolno razkritje vsebine sestankov z Dream Securityjem ter vseh podrobnosti morebitnega testiranja. Po njihovih navedbah je njihov poziv podpisalo že več kot 13.000 ljudi. Med drugim zahtevajo prekinitev morebitnega projekta testiranja, razkritje podatkov, ki bi bili pri tem uporabljeni, seznam vseh sestankov z družbo ter pojasnilo, ali vlada razmišlja tudi o nakupu drugih nadzornih oziroma vohunskih rešitev.

Inštitut 8. marec: »Janez Janša ne razume, kaj sta demokracija in svoboda govora« V Inštitutu 8. marec so se ostro odzvali tudi na zapis predsednika vlade Janeza Janše, namenjen več kot 13.000 ljudem, ki so podpisali njihov poziv. Janša je zapisal: »Vi pa imate od vlade pravico zahtevati toliko, kolikor glasov ste dobili na volitvah.«V inštitutu menijo, da takšen odziv kaže na nerazumevanje temeljnih demokratičnih načel. Poudarjajo, da imajo državljani pravico kritizirati oblast, od nje zahtevati odgovore in uporabljati svobodo govora ne glede na to, koliko glasov je katera organizacija ali posameznik dobil na volitvah. Ob tem Janši očitajo tudi vzorec diskreditiranja kritikov. Kot zadnji primer omenjajo razkritja o domnevno usklajenem obračunavanju z Delovim novinarjem in kolumnistom Janezom Markešem. »Zaslužimo si vlado, ki razmišlja o tem, kako ljudem zagotoviti dobro življenje, ne pa vlado, ki razmišlja o tem, kako škodovati ljudem, ki uporabljajo svojo svobodo govora in nastavljajo vladi ogledalo,« so še zapisali.

Dream Security je sicer podjetje, povezano z nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem. V javnosti pa so odmevale tudi povezave soustanoviteljev družbe z nekdanjimi ključnimi ljudmi podjetja NSO Group, znanega po vohunski programski opremi Pegasus.