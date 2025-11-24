Nove podrobnosti incidenta: terenec z bosanskimi tablicami driftal po skakalnici v Planici, povzročil hudo škodo

V soboto so kamere Nordijskega centra Planica posnele terenca, po nekaterih komentarjih na Faceboooku gre za nissan pathfinderja, ki ga je voznik uporabil za posebno vozniško zimsko radost – driftanje. Gre za vožnjo, ko voznik z uporabo ročne zavore doseže, da avtomobilov zadnji del nadzorovano drsi. Toda voznik terenca je to počel v izteku otroških in mladinskih skakalnic v Planici, kjer je posebna podlaga, opozarja Jelko Gros, direktor Nordijskega centra Planica: »Gre za izjemno občutljivo travnato površino, tako imenovano hibridno travo.« Površina je na prvi pogled pokrita s travo, toda med travnimi bilkami so za stabiliziranje naravne trave tudi plastične bilke, ki jih na prvi pogled ne vidimo.

200 EVROV za sanacijo enega kvadratnega metra!

»Saj vemo, da driftanje ni pomota,« pravi direktor Nordijskega centra Planica Jelko Gros. FOTO: Matej Družnik

»Poškodovanih je okoli 200 kvadratih metrov,« nam je še zaupal Gros in dodal, da bo za sanacijo enega kvadratnega metra potrebnih 200 evrov. Voznik je torej naredil za 40.000 evrov škode. Ob tem, opozarja Jelko Gros, da so bili izteki skakalnic, torej travnati tepih in spodnji ustroj, po svetovnem prvenstvu 2023 v celoti prenovljeni: »Zdaj pa so v veliki meri uničeni.« Vsaka neravnina na skakalnici, torej tudi v izteku, ni samo nevarna, ampak je lahko za skakalce tudi usodna. Zato se bodo spomladi – začeli bodo aprila ali v začetku maja – lotili obnove. »Na tak način bodo skakalnice pripravljene na poletno sezono,« pravi Jelko Gros, ki dodaja, da bodo otroške in mladinske skakalnice pozimi obratovale, saj bo sneg prekril nevarne neravnine, ki jih je povzročil voznik.

Sledi, ki jih je pustil terenec. FOTO: Nordijski Center Planica/Facebook

»Ljudje, ki želijo ob snegu na tak način preizkusiti avtomobil, se ne zavedajo, da delajo škodo drugim ljudem,« je še dejal Gros. Območje skakalnic je bilo od poletja zaprto tudi z ograjo, te dni pa so se začeli pripravljati na zimsko sezono oziroma proizvodno snega. Ograje so odstranili, vendar do iztekališča ni bilo proste poti in tudi ni bilo spluženo, tako kot do parkirišča. Vsa prometna signalizacija je povsem jasno usmerjala drugam in tudi druge ovire niso omogočale dostopa, ker vožnja po tako občutljivem območju ni dovoljena. »Saj vemo, da driftanje ni pomota,« pravi Jelko Gros. Policija je s posnetki kamer dobila vse podatke o avtomobilu, ki ima registrsko tablico Bosne in Hercegovine, tako da bo lahko sprožila ustrezne postopke. Nordijski center Planica bo zoper voznika oziroma lastnika avtomobila sprožil odškodninski postopek. »Samo potrpežljivi moramo biti,« pravi Gros, prepričan, da se bo lastnik slej ko prej vrnil v Slovenijo.

V izteku je hibridna trava, kombinacija travnih bilk in plastične trave. FOTO: Nordijski Center Planica/Facebook

Lani je voznik avtomobila v Planici prevozil tekaško progo in bil namenjen še kam drugam, vendar so ga tekači na smučeh ustavili, obenem pa mu je nadaljevanje poti preprečil ratrak. Takrat večje škode ni bilo, a verjetno le zato, ker so se takoj odzvali ljudje, ki so bili na progi. »Sicer pa v 15 letih podobnih primerov ni bilo,« je še dejal naš sogovornik. In dodal, da ga tovrstna dejanja izredno žalostijo in jih v Nordijskem centru Planica nikakor ne bodo opazovali križemrok: »Vsako podobno ravnanje bomo prijavili pristojnim organom. Prosimo vse obiskovalce, da se vzdržite tovrstnih dejanj in pomagate ohranjati Planico varno, lepo in spoštovano. Prosimo: ne delajte škode.«