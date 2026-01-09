Driftanje v Lipici postaja stalnica, po torkovem incidentu se je zgodba ponovila na drugačen način (VIDEO)

Po torkovem dopoldnevu, ko so koprski policisti na parkirišču v Lipici obravnavali štiri italijanske državljane zaradi nevarnega driftanja z avtomobili po poledeneli podlagi, se je zdelo, da utegne Lipica dobiti še malo drugačen sloves, kot ji ga običajno pripisujemo. A v konjušnici so stvari vzeli v svoje roke, ali bolje rečeno, pod svoja kopita.

Dan pozneje so pripravili svoj »drift«, na veliko bolj eleganten način kot Italijani. Na spletu je bil danes objavljen videoposnetek umetelne vožnje kočije po zasneženem lipiškem posestvu, ki na prvi pogled spominja na drsenje v ovinkih. V tem primeru ne gre za kršenje cestnoprometnih pravil, temveč za nadzorovano, športno in izjemno zahtevno vožnjo v zimskih razmerah. Za vajeti je sedel Mitja Mahorčič, aktualni državni prvak v vožnji dvovpreg, ki je v sozvočju s konjema in kočijo obvladoval zahtevne razmere snega in ledu. Prizor, ko konji, voznik in vozilo postanejo enoten, natančno usklajen sistem, si je prav lepo pogledati.

Če bi pravila cestnega prometa veljala tudi za konje, bi ta teden verjetno kakšno prejeli. Lipica ima s kočijami sicer seveda dolgo in bogato zgodovino. Z njimi so se vozili kralji in kraljice, cesarji, visoki državniki in tuji diplomati. Danes pa je to posebno doživetje dostopno vsem, lipiški kočijaži pa med potjo z veseljem razkrijejo tudi kakšno zanimivo zgodbo ali skrivnost.