  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOPITA

Driftanje v Lipici postaja stalnica, po torkovem incidentu se je zgodba ponovila na drugačen način (VIDEO)

Po tem, ko je v Lipici zaradi igre na poledenelem parkirišču policija kaznovala štiri mlade Italijane, so se konjeniki driftanja odločili raje lotiti bolj - tradicionalno.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 9. 1. 2026 | 21:09
1:48
A+A-

Po torkovem dopoldnevu, ko so koprski policisti na parkirišču v Lipici obravnavali štiri italijanske državljane zaradi nevarnega driftanja z avtomobili po poledeneli podlagi, se je zdelo, da utegne Lipica dobiti še malo drugačen sloves, kot ji ga običajno pripisujemo. A v konjušnici so stvari vzeli v svoje roke, ali bolje rečeno, pod svoja kopita.

Dan pozneje so pripravili svoj »drift«, na veliko bolj eleganten način kot Italijani. Na spletu je bil danes objavljen videoposnetek umetelne vožnje kočije po zasneženem lipiškem posestvu, ki na prvi pogled spominja na drsenje v ovinkih. V tem primeru ne gre za kršenje cestnoprometnih pravil, temveč za nadzorovano, športno in izjemno zahtevno vožnjo v zimskih razmerah. Za vajeti je sedel Mitja Mahorčič, aktualni državni prvak v vožnji dvovpreg, ki je v sozvočju s konjema in kočijo obvladoval zahtevne razmere snega in ledu. Prizor, ko konji, voznik in vozilo postanejo enoten, natančno usklajen sistem, si je prav lepo pogledati.

Če bi pravila cestnega prometa veljala tudi za konje, bi ta teden verjetno kakšno prejeli. Lipica ima s kočijami sicer seveda dolgo in bogato zgodovino. Z njimi so se vozili kralji in kraljice, cesarji, visoki državniki in tuji diplomati. Danes pa je to posebno doživetje dostopno vsem, lipiški kočijaži pa med potjo z veseljem razkrijejo tudi kakšno zanimivo zgodbo ali skrivnost.

Več iz teme

Lipicadriftanjemitja mahorčič
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Po(s)ledica

O možeh in ledu.
Aljana Fridauer Primožič9. 1. 2026 | 22:45
22:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
OGNJENI ZUBLJI

Zagorela farma, na srečo brez piščancev (FOTO)

Štirje požari na Štajerskem, škode za 360 tisočakov. Ognjeni zublji v treh hišah in gospodarskem poslopju.
Oste Bakal9. 1. 2026 | 22:28
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Kihajoča eskadrilja

Lažje sedaj razumem brezbrižnost vseh ob letos najdeni kihajoči pernati eskadrilji.
Bojan Budja9. 1. 2026 | 22:25
21:39
Novice  |  Slovenija
MEDNARODNA KONFERENCA

Janšo zmotilo število volišč, največji problem pa vidi v enem slovenskem mestu

Prvak SDS Janez Janša je govoril na mednarodni konferenci z naslovom Demokracija in tehnologija. Med drugim se je obregnil ob število volišč v Sloveniji.
9. 1. 2026 | 21:39
21:09
Novice  |  Slovenija
KOPITA

Driftanje v Lipici postaja stalnica, po torkovem incidentu se je zgodba ponovila na drugačen način (VIDEO)

Po tem, ko je v Lipici zaradi igre na poledenelem parkirišču policija kaznovala štiri mlade Italijane, so se konjeniki driftanja odločili raje lotiti bolj - tradicionalno.
9. 1. 2026 | 21:09
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … Kar ste negovali, bo obrodilo (Suzy)

Kam vlagate energijo? Kaj hranite s svojo pozornostjo? In predvsem – ali so vaši cilji v skladu s tem, kar čutite, ali s tem, kar mislite, da bi morali biti?
9. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki