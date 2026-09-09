Dron nad heliportom UKC Ljubljana ogrozil posadko in pacienta: »To je resen incident«

Predstavniki UKC Ljubljana, Slovenske vojske in agencije za civilno letalstvo so opozorili na resnost nedavnega incidenta z dronom nad heliportom UKC Ljubljana, ki je ogrozil varnost helikopterske posadke, pacienta in ljudi v okolici. V popoldanskih urah 23. avgusta je namreč dron najprej preletel helikopter, parkiran na ploščadi, nato pa še v fazi t. i. odleta, pri čemer je letel okoli repnega rotorja. Kot je pojasnil Martin Penko Šajn, skrbnik heliporta, je dron zaznal tehnik letalec iz helikopterske posadke in nemudoma obvestil dežurnega gasilca reševalca na heliportu. Ta je opozoril tudi posadko naslednjega prihajajočega helikopterja.

Po besedah stotnika Matije Zupančiča, pilota helikopterja Slovenske vojske, to za posadko predstavlja resen incident. Posadka mora namreč najmanj prekiniti manever pristanka ali odleta oziroma se dronu izogniti, s čimer izgublja dragocen čas, še posebej, če je pacient še na krovu. Čeprav ni nujno, da bi helikopter ob trku z dronom takoj strmoglavil, je Zupančič opozoril, da je repni rotor ena od bolj kritičnih komponent helikopterja. »Trk z dronom lahko povzroči vibracije oziroma celo odpoved repnega rotorja, kar predstavlja resno težavo, saj na koncu pristajamo na vrhu UKC,« je povedal. Zupančič je še enkrat opozoril tudi na nevarnost laserjev. V primeru zaslepitve pilota oziroma napake na helikopterju namreč nista ogrožena le posadka in pacient, temveč tudi ljudje pod helikopterjem.

Peter Čičerov iz agencije za civilno letalstvo, Boštjan Trpin iz Službe za korporativno varnost UKC, pilot Matija Zupančič in skrbnik heliporta Martin Penko Šajn FOTO: Matej Družnik

Boštjan Trpin iz Službe za korporativno varnost UKC Ljubljana je pojasnil, da na problematiko opozarjajo že dlje. Zadnje incidente so prijavili agenciji za civilno letalstvo, ministrstvu za obrambo, ministrstvu za zdravje in policiji. V prihodnjih tednih nameravajo vzpostaviti testno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočala določitev lokacije in identifikacijo operaterja ter drona, kar bo pristojnim organom omogočilo tudi učinkovitejše sankcioniranje kršiteljev.

Peter Čičerov iz agencije za civilno letalstvo je poudaril, da vse tovrstne primere obravnavajo zelo resno. Izvedeli smo, da na območju heliporta UKC Ljubljana veljata dva režima: operatorji v odprti kategoriji morajo biti registrirani in ustrezno usposobljeni ter pridobiti dovoljenje heliporta UKC Ljubljana pa tudi potrebna soglasja lastnikov zemljišč, nad katerimi letijo. Letijo lahko z brezpilotnimi zrakoplovi do teže 1200 gramov, izključno podnevi, polet morajo najaviti agenciji.

Dron po vsej verjetnosti ne bo strmoglavil helikopterja, a vseeno predstavlja resno težavo. FOTO: Arhiv

Druga možnost je letenje v posebni kategoriji. Gre za operatorje na najvišji stopnji varnosti, ki so opravili ustrezen postopek usposabljanja. Ti po Čičerovih besedah potrebujejo le dovoljenje heliporta UKC Ljubljana. Globe znašajo okoli 1000 evrov za posameznika in 2500 evrov za družbo oziroma organizacijo, odvisno od vrste prekrška. Kot je dodal Penko Šajn, v polmeru ene navtične milje okoli heliporta dovoljujejo prelete izvajalcem, ki opravljajo dela za potrebe lokalne skupnosti, državnih institucij ali drugih projektov v občinskem oziroma državnem interesu. Posameznikom z manjšimi droni v odprti kategoriji dovoljenj zaradi zagotavljanja letalske varnosti ne izdajajo.