Dron pred oknom: Luka Mesec zaradi objave posnetka podal kazensko ovadbo zoper Bojana Požarja

Sokoordinator Levice in kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec je v petek zaradi drona ob oknu svojega stanovanja podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Nekaj ur za tem je novinar Bojan Požar na omrežju X objavil posnetek, ki naj bi bil posnet z omenjenim dronom. Zaradi objave je Mesec podal predlog za kazenski pregon Požarja.

Mesec je v petek pojasnil, da so sosedje v sredo in četrtek zvečer ob oknu njegovega stanovanja v bloku opazili dron. Mesec je v četrtek dron tudi posnel s svojim telefonom, poklical policijo in podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Policistoma, ki sta bila zaradi klica sosedov že pod blokom, pa upravljavca drona ni uspelo najti. Na ta grobi vdor v intimo posameznika se je na Facebooku odzval tudi priznani slovenski antropolog dr. Dan Podjed, kot smo že poročali.

Bojan Požar. FOTO: Blaž Samec

Požar je posnetek, ki naj bi bil posnet z dronom in na katerem Luka Mesec s telefonom snema dron in nato nekoga pokliče, objavil na družbenem omrežju X. Zapisal je, da ga je prejel po elektronski pošti skupaj s ponudbo za odkup drugih videoposnetkov Mesca. Požar je ob tem dodal, da objavljeni posnetek »deluje kot vnaprej zrežirana in zaigrana scena z Luko Mescem v glavni vlogi«. Objavil je tudi sporočilo, ki ga je prejel s posnetkom, pod katerega je podpisana »ekipa Black Cube«. Zapisali so, da imajo na voljo več posnetkov, ki so nastajali v obdobju več tednov, na katerih je Mesec in ki razkrivajo veliko stvari, za katere javnost ne ve. Najboljšemu ponudniku da pa bodo »dostavili vse posnetke, ki jih je naš dron naredil, ko je opazoval stanovanje Luke Mesca«.

Mesec je nato na družbenem omrežju X objavil elektronsko sporočilo, ki ga je poslal Policijski postaji Ljubljana Center in jih obvestil o objavi posnetka. Dodal je, da je po 138. členu kazenskega zakonika tudi objavljanje takšnih posnetkov kaznivo dejanje, »zato podajam predlog za kazenski pregon«. Omenjeni člen zakonika sicer določa, da kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.