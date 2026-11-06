To je dron pred oknom Luke Mesca, sledi kazenska ovadba! Kaj ima s skrivnostnim posnetkom protikandidat Repić? (VIDEO)

Sredi predvolilne kampanje v Ljubljani odmeva nov primer domnevnega posega v zasebnost politika. Sokoordinator Levice in kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec je zaradi drona, ki se je pojavil ob oknu njegovega stanovanja, podal kazensko ovadbo.

(Oglejte si posnetek in počajakte nekaj trenutkov, da se naloži):

»Smo dober teden pred prvim krogom ljubljanskih volitev in volilna tekma očitno postaja vse bolj umazana. Tudi sam sem verjel, da smo dno že dosegli, dokler nisem v sredo na svojem oknu, medtem ko sem zvečer bral, v fotelju zaslišal brnenja. Takrat sem okno odprl, pogledal, ker sem mislil, da slišim dron, ampak ga nisem videl in sem se usedel nazaj in se počasi odpravil spat,« je dejal Mesec. Nato pa ga je klicala soseda in ga vprašala, ali ve, da na oknu njegove spalnice in dnevne sobe že drugi večer zapored visi dron in snema, kaj se dogaja v stanovanju. Povedala mu je, da so sosedje, ki so dron opazili, že poklicali policijo. Ko je odprl okno, je videl dron ter ga tudi posnel, nato pa še sam poklical policijo.

V javnosti tudi namigovanja o skrivnostnem posnetku

Še pred novinarsko konferenco so se pojavila ugibanja o morebitni povezavi primera s posnetkom, ki naj bi ga imel Aleksandar Repić, prav tako kandidat za ljubljanskega župana.

Mesec zaenkrat kakšnih groženj ali izsiljevanja s posnetki ni prejel, »bomo pa videli v naslednjih dneh, kaj pride«.

Repić: »Čisto možno je, da se je snemal sam z namenom samopromocije«

Kot je poročal Siol.net, je Repić v intervjuju povedal, da se je na sedežu njegovega podjetja in uredništva portala Neuradno.si v poštnem nabiralniku pojavil USB-ključek s posnetkom Luke Mesca. O vsebini posnetka ni želel podrobneje govoriti, označil pa ga je za nazornega in eksplicitnega. Repić je ob tem dejal, da se lahko razmere v predvolilni kampanji še spremenijo. Ali je omenjeni posnetek kakor koli povezan z dronom ob Mesčevem stanovanju, za zdaj ni potrjeno. Je pa za Info360 Repić dejal, da o dronih, o katerih je govoril Mesec ne ve nič in da se s tem ne ukvarja, saj je osredotočen na svoje stvari. Ne izključuje niti možnosti, da si je dron naročil sam. »Čisto možno je, da se je snemal sam z namenom samopromocije. Levica je znana po tem, da iz sebe delajo žrtev in igrajo na karto žrtve z namenom, da na svojo stran dobijo še več volivcev.«

Aleksandar Repić. FOTO: Avtoportret

Dogajanje je komentirala tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki meni, da je to, kar se dogaja, odraz strahu pred njihovim uspehom. Kot je dodala, je popolnoma »zaprepadena in tudi pretresena«. Gre za nekaj, česar v Sloveniji ne smemo dopuščati.

Snemanje skozi okno lahko pomeni kaznivo dejanje

Uporaba brezpilotnih letalnikov je v Sloveniji dovoljena le ob spoštovanju predpisov, ki urejajo letenje ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov.

Posebej občutljivo je snemanje stanovanjskih prostorov, kjer posamezniki upravičeno pričakujejo zasebnost. Kazenski zakonik v 138. členu ureja neupravičeno slikovno snemanje, kadar to brez soglasja občutno posega v zasebnost posameznika. Ali so bili v konkretnem primeru izpolnjeni znaki kaznivega dejanja, bodo morali ugotoviti pristojni organi.