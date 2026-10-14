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Društvu, ki varuje morske sesalce, se je poklonilo celo nebo: poglejte, kaj se je pojavilo nad Piranom (FOTO)

Morigenos praznuje pomemben jubilej. Osrednje raziskovalno delo društva je povezano z veliko pliskavko.
Uporabljajo tako imenovano fotoidentifikacijo. FOTO: Morigenos

Uporabljajo tako imenovano fotoidentifikacijo. FOTO: Morigenos

Center o delfinih v Piranu je postal stičišče znanosti in javnosti. FOTO: Morigenos

Center o delfinih v Piranu je postal stičišče znanosti in javnosti. FOTO: Morigenos

Zgodbe o slovenskih delfinih spremljajo že četrt stoletja. FOTO: Morigenos

Zgodbe o slovenskih delfinih spremljajo že četrt stoletja. FOTO: Morigenos

Delfin med oblaki? Naključje ali posebno voščilo za 25-letnico? FOTO: BIne Centrih

Delfin med oblaki? Naključje ali posebno voščilo za 25-letnico? FOTO: BIne Centrih

Velike pliskavke so edina vrsta kitov in delfinov, ki je v slovenskih vodah stalno prisotna. FOTO: Morigenos

Velike pliskavke so edina vrsta kitov in delfinov, ki je v slovenskih vodah stalno prisotna. FOTO: Morigenos

Ker so ga opazili 8. februarja, so ga poimenovali Prešeren. FOTO: Tilen Genov

Ker so ga opazili 8. februarja, so ga poimenovali Prešeren. FOTO: Tilen Genov

Uporabljajo tako imenovano fotoidentifikacijo. FOTO: Morigenos
Center o delfinih v Piranu je postal stičišče znanosti in javnosti. FOTO: Morigenos
Zgodbe o slovenskih delfinih spremljajo že četrt stoletja. FOTO: Morigenos
Delfin med oblaki? Naključje ali posebno voščilo za 25-letnico? FOTO: BIne Centrih
Velike pliskavke so edina vrsta kitov in delfinov, ki je v slovenskih vodah stalno prisotna. FOTO: Morigenos
Ker so ga opazili 8. februarja, so ga poimenovali Prešeren. FOTO: Tilen Genov
Janez Mužič
 14. 10. 2026 | 14:14
6:10
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Društvo Morigenos, ki raziskuje in varuje morske sesalce, je praznovalo 25 let delovanja. Ob jubileju so se spomnili poti od prvih raziskovanj do današnjega mednarodno prepoznavnega dela, posebno pozornost pa namenili ljudem, ki so vsa ta leta pomagali graditi zgodbo društva.

In potem se je zgodilo nekaj, kar je bilo kot nalašč za jubilej. Na fotografiji, ki jo je ob 25-letnici posnel Bine Centrih, se je med oblaki nad Piranom izrisala podoba, ki spominja na delfina. V Morigenosu so se pošalili, da je morda šlo za naključje, morda pa za prav posebno čestitko. »Tudi nebo je danes praznovalo našo 25-letnico!« so zapisali.

Niso le obiskovalci

Morigenos je bil ustanovljen leta 2001, njegovo osrednje raziskovalno delo pa je povezano z veliko pliskavko (Tursiops truncatus) v severnem Jadranu, predvsem na območju Tržaškega zaliva in slovenskega morja. Delfine tam sistematično spremljajo od leta 2002. Pri tem uporabljajo tudi tako imenovano fotoidentifikacijo. Vsak delfin ima namreč nekoliko drugačno hrbtno plavut, na kateri se skozi življenje pojavijo zareze, praske in brazgotine. Prav te značilnosti raziskovalcem omogočajo, da posamezne živali prepoznajo in jih spremljajo skozi leta.

2053 kilometrov ali več je preplaval.

Center o delfinih v Piranu je postal stičišče znanosti in javnosti. FOTO: Morigenos
Center o delfinih v Piranu je postal stičišče znanosti in javnosti. FOTO: Morigenos
In številke so precej impresivne: Morigenos je od leta 2002 v slovenskih in okoliških vodah fotoidentificiral že več kot 400 delfinov, vsakemu pa so nadeli tudi ime. Tržaški zaliv je pomemben življenjski prostor velike pliskavke. Gre za edino vrsto kitov in delfinov, ki je v slovenskih vodah stalno prisotna, druge vrste pa se pri nas pojavljajo precej redkeje. Med številnimi delfini ima posebno mesto eden z zelo slovenskim imenom. Februarja 2020 so raziskovalci pri Piranu opazili delfina, ki ga prej tam niso zaznali. Ker so ga opazili na Prešernov dan, 8. februarja, so ga poimenovali – Prešeren. Toda šele pozneje se je začela prava zgodba. Raziskovalci so ugotovili, da je bil isti delfin pred tem opažen v Tirenskem morju, v okolici Eolskih otokov severno od Sicilije. Italijanski raziskovalci so ga tam poznali pod imenom Lino. Kako so ga prepoznali? Pomagala je fotografija njegove hrbtne plavuti. Dr. Tilen Genov iz Morigenosa je med spletnim znanstvenim srečanjem na fotografiji opazil znano plavut. Primerjava fotografij je potrdila, da gre za isto žival, Prešeren je na svoji plavalni etapi očitno premagal najmanj 1251 kilometrov.

Dolgotrajno spremljanje posameznih živali je zelo pomembno.

A s tem zgodbe še ni bilo konec. Šest mesecev pozneje so ga opazili še v Ligurskem morju. Takrat je moral po najkrajši možni poti preplavati najmanj 2053 kilometrov. To je bila najdaljša doslej zabeležena pot pri obalnem ekotipu velike pliskavke in druga najdaljša za to vrsto sploh. Primer je pokazal, da so lahko delfini precej bolj mobilni, kot se je dolgo domnevalo.

Reševanje in izobraževanje

Delo Morigenosa ni omejeno zgolj na fotografiranje in spremljanje živali. Raziskovalci se odzivajo tudi, ko se delfini znajdejo v težavah. Leta 2023 so na primer prejeli klic o delfinu, ki se je v bližini Pirana zapletel v stoječo ribiško mrežo. Žival je mreža vlekla pod gladino. Pri reševanju so sodelovali tudi kolegi iz Akvarija Piran, ki so mrežo dvignili in jo odstranili z delfinovega repa. Morigenos je nato žival še nekaj časa spremljal in potrdil, da se vede normalno. Takšni primeri pokažejo, zakaj je dolgotrajno spremljanje posameznih živali pomembno.

Pomemben del njihovega dela je izobraževanje. Leta 2023 so v Baročni hiši na Tartinijevem trgu odprli Center o delfinih, kjer obiskovalci skozi interaktivno razstavo spoznavajo življenje delfinov, morje in raziskovalno delo društva. Center je postal stičišče med znanostjo in javnostjo, Morigenos pa pripravlja tudi delavnice, predavanja, tabore in druge izobraževalne programe.

Posebno pozornost namenjajo otrokom in mladim. Med njihovimi projekti sta Morigenos akademija ter program Srce za morje, s katerim želijo približati morsko okolje tudi otrokom iz socialno šibkejših okolij, starejšim in osebam s posebnimi potrebami.

Pomembno priznanje

Jubilejno leto je za Morigenos pomembno tudi zato, ker so junija 2026 prejeli nagrado Rada Smerduja za izjemne dosežke na področju ohranjanja narave. Gre za najvišje državno priznanje na področju naravovarstva v Sloveniji. Ob podelitvi so poudarili njihovo 25-letno raziskovanje delfinov, dolgoročno zbiranje podatkov, znanstveno delo, izobraževanje in sodelovanje z javnostjo. Morigenos danes ne deluje samo v Sloveniji. Raziskovalno so dejavni tudi v zahodni Afriki, na območju Arabskega polotoka in na Pitcairnovih otokih v južnem Tihem oceanu.

Četrt stoletja je mimo, zgodbe pa še zdaleč ni konec. Za društvo 25 let ni le pogled v preteklost. Njihovo sporočilo ob jubileju je predvsem zaveza za prihodnost: nadaljevati raziskovanje, izobraževanje in povezovanje ljudi okoli varovanja morja. In čeprav je obletnico zaznamovalo veliko resnih raziskovalnih dosežkov, je morda najbolj simpatična podoba prišla brez laboratorija, čolna ali fotoaparata. Samo pogled v nebo nad Piranom je bil dovolj, da so se oblaki za trenutek postavili v obliko, ki je spominjala na njihove najljubše morske sosede. Po 25 letih ima Morigenos torej še vedno dober razlog za pogled proti morju – in očitno tudi proti nebu.

Delfin med oblaki? Naključje ali posebno voščilo za 25-letnico? FOTO: BIne Centrih
Delfin med oblaki? Naključje ali posebno voščilo za 25-letnico? FOTO: BIne Centrih

Zgodbe o slovenskih delfinih spremljajo že četrt stoletja. FOTO: Morigenos
Zgodbe o slovenskih delfinih spremljajo že četrt stoletja. FOTO: Morigenos

Velike pliskavke so edina vrsta kitov in delfinov, ki je v slovenskih vodah stalno prisotna. FOTO: Morigenos
Velike pliskavke so edina vrsta kitov in delfinov, ki je v slovenskih vodah stalno prisotna. FOTO: Morigenos

Ker so ga opazili 8. februarja, so ga poimenovali Prešeren. FOTO: Tilen Genov
Ker so ga opazili 8. februarja, so ga poimenovali Prešeren. FOTO: Tilen Genov

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