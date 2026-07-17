Družbena omrežja pregorela! Skok med obljubami učinkovitosti in spomini na Litijsko, Logar zagotavlja: »Ne gre za politično moč«

Vlada je v četrtek potrdila predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih, ki prinaša korenito prenovo preiskovanja korupcije. Ključni novosti sta preoblikovanje Specializiranega državnega tožilstva (SDT) v nov tožilski organ »Skok« ter ustanovitev povsem novega Specializiranega sodišča RS. Nova organa bosta namenjena izključno pregonu korupcije in organiziranega kriminala.

Projekt sta na tiskovni konferenci podrobneje predstavila predsednik stranke Demokrati Anže Logar in minister za pravosodje Mihael Zupančič. Poudarila sta, da je bil zakon pripravljen v strogi tajnosti, da bi se preprečil medijski pomp, ki bi lahko onemogočil pripravo optimalnih rešitev. Logar je izpostavil, da Demokrati s tem izpolnjujejo svojo glavno predvolilno obljubo in da želijo s celovito verigo organov pospešiti ter povečati učinkovitost pregona, ki je trenutno na nizki ravni.

Logar v Odmevih: »Gre za politično odgovornost, ne politično moč«

Predlog zakona je sprožil burne razprave o ustavni ureditvi in delitvi oblasti. Anže Logar je v nastopu v oddaji Odmevi na RTV Slovenija odločno zavrnil očitke voditeljice Manice Janežič Ambrožič, da bo pregon organiziranega kriminala po novem v rokah politikov na oblasti. Na vprašanje, ali se mu to ne zdi sporno, je Logar odgovoril: »Ne, sploh ne,« in poudaril, da na koncu verige še vedno sodi Specializirano sodišče z najbolj usposobljenimi sodniki, ki jih ne voli politika, temveč Sodni svet.

Ko ga je voditeljica opomnila, da postopke vendarle usmerjajo tožilci, ki jih izbere politika, pa je Logar pojasnil, da dosedanji sistem v zadnjih 15 letih preprosto ni bil učinkovit: »In politična zaveza, da se organ pregona in preiskave okrepi, terja verjetno tudi neko politično odgovornost. In zagotovo ta člen prinaša dodatno politično odgovornost (...) Ne, ne gre tu za politično moč. Daleč od tega. Glavni cilj je pospešiti in povečati učinkovitost pregona.«

Družbena omrežja pregorela

Predstavitev »Skoka« in Logarjev nastop v Odmevih sta sprožila val komentarjev na omrežju X. Javnost je močno polarizirana, kritike pa letijo tako na račun predlagateljev zakona kot tudi na račun vodenja televizijskega intervjuja. Nekateri uporabniki so stopili v bran Logarju in kritizirali agresivnost novinarjev ter opozorili na pravno naravo tožilstva:

»RTV Slovenija ponovno briše mejo med novinarstvom in aktivizmom. Čustveno, napadalno in enostransko vodenje intervjuja z Manico Janežič je pustilo vtis potrjevanja ene politične zgodbe, ne pa kritičnega soočenja argumentov.«

»Tožilci so del izvršne oblasti. Kakšna neodvisnost? Sodniki so neodvisni. A drugod lahko to laufa, pri nas pa ne sme?«

»RTV je tudi del sistema, ki ga mora pregledati Skok.«

Vsesplošni vtis na družbenih omrežjih kaže, da bo moral projekt »Skok« prehoditi še dolgo pot, preden bo prepričal slovensko javnost. FOTO: Leon Vidic/delo

Velik del komentarjev pa je izrazil globoko nezaupanje do politikov, ki zakon predlagajo. Mnogi so opozorili na pretekle afere (kot je afera Litijska) in kadre, povezane s stranko SDS, iz katere izhaja Logar:

»Kje so zdaj vsi tisti organi, ki bi morali delati za pregon kriminala in korupcije pametni okoli SKOK, samo eno vprašanje zanje: kaj ste naredili v konkretnem primeru Litijske?«

»Ko bodo izvajalci tega gnezda, Švarc Pipan , Boštjančič in Golob v zaporu, vam bom verjel!«

, in v zaporu, vam bom verjel!« » Simon Starček , član hunte SDS, je vodil Službo za nepremičnine in investicije na Ministrstvu za pravosodje. A vi boste preiskovali samega sebe?«

, član hunte SDS, je vodil Službo za nepremičnine in investicije na Ministrstvu za pravosodje. A vi boste preiskovali samega sebe?« »Kaj pa Hajdinjakova vikendica za 30 milijonov? To je že preveč? Za Litijsko najbrž točno veste, kako je potekalo, saj ste bili vpleteni s Starčkom. Potem pa vi o korupcijskem leglu.«

Uporabniki so problematizirali tudi dejstvo, da je zakon nastajal v strogi tajnosti, Logarjev nastop pa označili za neprepričljiv:

»Državni organi niso sodelovali in niso bili seznanjeni. Mi nismo bili seznanjeni, kateri pravniki so pisali zakon. In še zdaj jih ne poznamo (...) V resnici je bil Logar neprepričljiv in le izpovedal svoje dobre namene ...«

»Spektakel sprenevedanja. Seveda, njemu se ne zdi nič sporno.«

»A ta dva pametnjakoviča afne guncata tam, kjer so tudi njihovi vpleteni ... O ne, to pa ne, mi smo 'pošteni', da od poštenosti smrdi.«

Vsesplošni vtis na družbenih omrežjih kaže, da bo moral projekt »Skok« prehoditi še dolgo pot, preden bo prepričal slovensko javnost, da gre res za poskus ureditve neučinkovitega sodstva in ne le za nov politični manever za obvladovanje represivnih organov.