Druženje in vaje za spomin v Centru dejavnosti Spominčica

Ena izmed pomembnih dejavnosti Spominčice so tudi redna druženja in vaje za spomin, ki potekajo vsak četrtek in petek med 10. in 12. uro v Centru dejavnosti Spominčica na Podgornikovi ulici 3 v Ljubljani. Aktivnost je namenjen predvsem osebam z demenco v začetni fazi, ki želijo ostati aktivne, ohranjati svoje miselne sposobnosti in preživljati čas v prijetni družbi.

Srečanja potekajo v toplem, spodbudnem in varnem okolju, kjer se udeleženci počutijo sprejete in vključene. Glavni namen druženj je krepitev spomina in kognitivnih sposobnosti, kot so pozornost, koncentracija, logično razmišljanje in orientacija. Udeleženci sodelujejo pri različnih miselnih vajah, reševanju nalog, pogovorih in aktivnostih, ki pomagajo ohranjati samostojnost in spodbujajo samozavest.

Poleg vaj za spomin, aktivnost vključuje tudi ustvarjalne delavnice, kjer lahko udeleženci izražajo svojo domišljijo in ustvarjalnost. Nastajajo številni zanimivi izdelki, risbe, dekoracije in druga ročna dela, ki prinašajo zadovoljstvo, občutek uspeha in veselje ob ustvarjanju. Takšne aktivnosti pozitivno vplivajo na razpoloženje, zmanjšujejo občutek osamljenosti ter prispevajo k boljšemu počutju in socialni vključenosti udeležencev.

Posebna vrednost Centra dejavnosti Spominčica je tudi druženje. Udeleženci imajo priložnost za pogovor, izmenjavo izkušenj in sklepanje novih prijateljstev. Ob skodelici čaja ali kave ter manjših prigrizkih se razvijajo prijetni in iskreni odnosi, ki marsikomu polepšajo dan. Pomembno vlogo pri tem imajo strokovni delavci in prostovoljci Spominčice, ki s svojim prijaznim pristopom, potrpežljivostjo in dobro voljo ustvarjajo varen, spodbuden prostor in prijetno vzdušje.

Druženje in medsebojna podpora sta ključnega pomena za kakovostno življenje oseb z demenco. Zato Spominčica vabi vse zainteresirane, da se pridružite rednim tedenskim skupinam in skupaj soustvarjate trenutke topline, povezanosti, ustvarjalnosti in medsebojne pomoči. Takšna druženja dokazujejo, da lahko že majhne aktivnosti in prijazna beseda pomembno prispevajo k boljšemu počutju ter boljši kakovosti življenja.

Za vključitev v aktivnosti Spominčice ali dodatne informacije lahko pišete na sporocila@spomincica.si ali pokličete na 01 256 51 11.

