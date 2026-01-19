  • Delo d.o.o.
VELIKA TRAGEDIJA

Družina Marčič po požaru v šoku, mlajši otrok še vedno v življenjski nevarnosti: »Da bom pri 55 letih pokopal vnuka ...«

Dedek je zlomljeno povzel občutek, ki ga v teh dneh nosijo vsi: »Hudo je. Hudo.«
Družina Marčič je po smrti 5-letnika neznosno strta. FOTO: Zajem Zaslona 24ur
Družina Marčič je po smrti 5-letnika neznosno strta. FOTO: Zajem Zaslona 24ur
N. P.
 19. 1. 2026 | 19:28
 19. 1. 2026 | 19:49
A+A-

Noč, ki bi morala biti mirna, se je za družino iz Dražencev spremenila v najhujšo moro. V požaru je umrl petletni deček, mlajši otrok pa se po zadnjih znanih podatkih še vedno zdravi v UKC Maribor, njegovo stanje ostaja resno in ogrožajoče. Kot smo poročali, je v noči na minulo nedeljo okoli 2. ure zagorelo v stanovanjski hiši v Dražencih (Občina Hajdina). Požar je izbruhnil v zgornjem delu hiše, kjer je bila tudi otroška soba. Družina je spala, prvi pa je ogenj opazil sosed, ki je poklical na pomoč. Oče, tudi prostovoljni gasilec, je poskušal priti do otrok – z lestvijo je splezal do zgornjega dela hiše in razbil okno otroške sobe, a mu je uspelo iz goreče hiše rešiti le mlajšega otroka. Petletnemu dečku ni bilo več pomoči.

image_alt
Srhljive podrobnosti tragedije: Oče med kriki po lestvi plezal v ogenj, petletniku žal ni bilo več pomoči (FOTO)

Dedek Boštjan Marčič je zlomljen: »Da bom pri 55 letih svojega življenja pokopal vnuka ...« je skrušeno dejal za 24ur. Lucija Marčič upa vsaj na to, da deček ni trpel: »Jaz samo upam, da ni v mukah umrl in da je naš angelček tam nekje zgoraj in da nas bo zdaj čuval,« je dejala.

»Ko sem videl svojega sina, ki ga poznam trdega kot skalo ...«

Po besedah Lucije Marčič je bil dim tako gost, razmere pa tako hude, da do starejšega dečka niso mogli več priti. »V tistem dimu seveda je oče stopil noter in ta mlajši fantek je kašljal in na tak način je on njega slišal, ta starejši je pa spal. In do njega pa več ni mogel priti, zato ker je dim bil tako gost in ogenj tako močen in stopinje tako visoke, da niti ni mogel priti do njega,« je povedala.

Dedek je opisal tudi trenutek, ko je videl sina po reševanju. »Verjemite ali ne, ne vem, kako sem se dol pripeljal, ko sem pa videl svojega sina, ki ga poznam trdega kot skalo, ko sem ga videl v razsutem stanju, ko mi je jokal kot dojenček v naročju, verjemite. Ni besed. Ne da se opisati,« je dejal.

Po navedbah družine je oče pri reševanju utrpel opekline, mlajši otrok pa se še vedno bori za življenje v bolnišnici.

image_alt
To je storila občina za družino po tragediji v Dražencih, življenje triletnika še vedno visi na nitki

Psihološka pomoč, zbiranje denarja in začasna nastanitev

Zaradi izjemno hudega dogodka so družini in tudi gasilcem, ki so pomagali pri reševanju, ponudili psihološko pomoč. »Vsi bomo potrebovali zdaj predvsem neko pomoč, starša seveda, absolutno,« je poudarila Lucija Marčič. Ob tem družina ne potrebuje le opore, temveč tudi veliko osnovnih stvari. Rdeči križ zanje že zbira denar, sokrajani in občina pa pomagajo po svojih močeh. Marčič je povedala: »Starša sta popolnoma razsuta, največja težava je pa tudi to, ker so ostali popolnoma brez vsega. Popolnoma brez vsega.« Za konec je dodala še zelo konkretno prošnjo: »Potrebovali bomo tudi otroške stvari za obleči triletnika, ki se seveda še bori za življenje v mariborski bolnišnici,« je povedala s tresočim glasom očmi.

Župan Stanislav Glažar je pojasnil, da so uredili dve možnosti začasne nastanitve: »Namestitvi sta znotraj naše občine, in sicer v vasi Draženci in pa tukaj na Hajdini,« je pojasnil in dodal, da gre za zasebne objekte. »To, kar bo potrebno, bo pokrila občina, tudi za neke vrste obroke smo tudi poskrbeli …, kako dolgo bo potrebno, bomo pa videli glede na stanje hiše,« je zaključil.

Prve ugotovitve: možen vzrok ogrevanje oziroma dimnik

Prve policijske ugotovitve po navedbah družine kažejo, da bi lahko zagorelo zaradi ogrevanja oziroma dimnika. Družina medtem živi iz ure v uro – z neznosno izgubo, ki je ni mogoče opisati, in z upanjem, da bo mlajši otrok zdržal. Dedek je zlomljeno povzel občutek, ki ga v teh dneh nosijo vsi: »Hudo je. Hudo.«

