Družina Podlesnik iz Ljubljane je najbrž najštevilnejša v Sloveniji

»Ne samo za božič, tudi sicer, med letom, se velikokrat zberemo na praznovanjih. Včasih je to tudi trikrat na mesec. Poleti je lažje, ko smo lahko zunaj in priredimo kar piknik,« pove 58-letni Sandi Podlesnik, oče 13 otrok, ki so se mu rodili v zakonu z njegovo pet let mlajšo Angelco, s katero sta se spoznala v ljubljanskem kliničnem centru, kjer sta bila nekaj časa oba zaposlena. On kot mizar, Angela pa kot inštrumentarka. Podlesnikove, ki so po naših neuradnih podatkih najštevilnejša slovenska družina, smo obiskali na robu Ljubljane, pod avtocestnim razcepom Kozarje, v hiši, ki jo je že v 70. letih zasnoval Sandijev pokojni oče Tone Podlesnik, priznani mizarski in modelarski mojster.

7:6 za fante

»Ati in mami sta se spoznala natanko 13. aprila 1989, kot se rada spomni mami. Že 1. maja istega leta se je mami preselila k atiju in skupaj sta začela pisati našo skupno zgodbo,« nam razkrije njuna prva hči Monika, danes stara 34 let, ki je samostojna podjetnica in izdeluje lesene rože. Leto dni za Moniko se je rodila Erika, danes tudi že mama dveh sinov, 14-letnega Timoteja in devetletnega Marcela. Tretja se je Podlesnikovim pred 31 leti rodila hči Veronika, prav tako že mama dveh hčera, petletne Taje in dveletne Laure; končuje fakulteto za agronomijo in hortikulturo, trenutno pa je vzgojiteljica predšolskih otrok. Dva otroka ima tudi četrta hči, 29-letna Branka, hčerkica Aurora je triletnica, le sedem mesecev pa je stara Glorija.

Podlesnikovi pred svojo hišo v Ljubljani, kjer so se jim pridružili partnerji njunih hčera ter vnuki. Teh imata že šest.

To, da smo družinsko podjetje, je prednost, saj se lažje usklajujemo.

Štirje otroci pomagajo očetu Sandiju v parketarstvu.

Po štirih hčerkah sta Sandi in Angelca pred 26 leti dočakala prvega sina Žigo, pet let pozneje se jima je rodil še danes 21-letni Matej, ki je zaključil srednjo lesarsko šolo in tako kot oče Sandi rad raztegne meh frajtonarice, poprime pa tudi za kitaro. Pred 20 leti je prišla na svet Alenka, ki je končala srednjo zdravstveno šolo, za njo so se rodili še zdaj 18-letni Gašper, 17-letni Valentin in 15-letni Gregor, dijaki različnih smeri, trije najmlajši, in sicer 14-letni Jernej, 12-letni Tonček in 10-letna Metka, pa so učenci OŠ Vrhovci.

Veliko prilagajanja

Podlesnikovi so ostali zvesti tradiciji in se ukvarjajo z lesom, natančneje s parketarstvom. Očetu Sandiju, parketarskemu mojstru z referencami, pri delu pomagajo Monika in Matej, slednji je njegov najverjetnejši naslednik, pa tudi Gašper in Valentin. »To, da smo družinsko podjetje, je prednost, saj se lažje usklajujemo in vsak ve, kaj je njegovo delo, zato vse poteka gladko,« nam razloži Monika. Dobrih parketarjev primanjkuje, otroci se redko odločajo za ta poklic. Ima pa oče Sandi opravljen andragoško-pedagoški izpit za poučevanje mlajših. »Dve leti že sodelujemo z Obrtno zbornico in na Celjskem sejmu predstavljamo parketarsko obrt osnovnošolcem in srednješolcem. Dela nam, skratka, ne manjka, nasprotno, včasih ga je še preveč. A od pridnih rok glava ne boli,« pravi Monika, ki se je sprva ukvarjala z izdelavo nakita, zdaj pa izdeluje rože iz furnirja. Parket polagajo v hišah, tudi zahtevnejše projekte, kot je francoska ribja kost in bordure, pa tudi javnih zgradbah. Tudi na Ljubljanskem gradu, denimo, so ga obnovili.

Parket so obnovili tudi na Ljubljanskem gradu.

Monika Podlesnik izdeluje rože iz furnirja.

Sicer pa se pri njih vse meri v večjih količinah. Imajo pet pralnih strojev, kar nekaj avtomobilov in kombi, v kleti pa na desetine kozarcev z vloženo zelenjavo, sadjem in marmeladami, ki jih mama Angelca vkuhava sama. »Na vikendu imamo veliko sadja, iz katerega kuha sokove, za čaje pa nabira in suši zelišča. Več kot 30 vrst. Jaz pa sem letos naredil sto litrov domačega kisa,« pove Sandi. Ko mamo Angelco pobaramo, če tisti rek, majhni otroci, majhne skrbi, veliki pa velike, drži, nam pritrdi. »Pod našo streho živijo že štiri generacije, zato je potrebnega veliko prilagajanja. A to so sladke skrbi. Raje imamo polno hišo kot prazno, tudi če ni vedno vse tako, kot bi moralo biti. Pomembno je, da zamere ne trajajo dolgo in se hitro vrne smeh. Po dežju vedno posije sonce,« spravljivo pove Angelca. Za večje praznike, kot sta božič in velika noč, se vedno zberejo skupaj. Vse več je tudi drugih praznovanj, denimo rojstnih dni, zato smeha, pogovorov in vragolij v takih trenutkih ne manjka. »Za zadnjo skupinsko fotografijo, denimo, je mami Angelca naročila fotografa in poklicala vsakega od nas posebej, da se moramo zbrati. Ni bilo enostavno, a je uspelo. Naslednja priložnost za to bo verjetno čez dve leti, ko bo ati praznoval okroglih 60 let,« nam še razkrije Monika. Mi pa Podlesnikovim želimo mirne praznike in veliko zdravja.

Hči Veronika ob prenosljivi krušni peči, v njej lahko spečejo štiri pice hkrati.