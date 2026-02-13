Družina umrlega snemalca toži Onkološki inštitut: »Kateter je bil vstavljen v arterijo, ne v veno«

ZDRAVNIŠKA NAPAKA?

Leta 2014 je zaradi domnevne zdravniške napake umrl 50-letni Zvonko Kuretič.

»Namesto da bi nadaljevali operativni poseg, ki ni bil nujen, bi morali sanirati žilo. Kateter je bil vstavljen v arterijo in ne v veno. Potem pa še tiščanje na to mesto. Meni je to dovolj, zato vas ponovno pozivam, da se skušate poravnati,« je bila po zaslišanju izvedenca medicine in splošne kirurgije Petra Kadiša na prvem naroku v pravdnem postopku na okrajnem sodišču jasna okrajna sodnica Andreja Bedene. Zastoj srca Sodnica namreč presoja odškodninsko tožbo, ki so jo zoper Onkološki inštitut Ljubljana in posledično Zavarovalnico Sava vložile Alojzija, Aleksa in Zala Kuretič, žena in hčeri ...