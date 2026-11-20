Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas je v nabito polni dvorani pripravilo že 13. prireditev Družina poje. S pevskimi večeri tako že leta ohranjajo bogato ljudsko dediščino, obujajo spomine na življenje prejšnjih rodov, ki je bilo vedno povezano s pesmijo, obenem pa skrbijo za veselo druženje vaščanov vseh generacij.

Korenine ljudskega petja segajo daleč nazaj do naših dedkov in babic, ljudje so si nekoč trdo kmečko življenje lajšali s petjem. »Vodilo naše prireditve je skrb, da slovenska ljudska pesem ne bi nikoli izumrla. S to prireditvijo si v našem kulturnem društvu prizadevamo ohraniti družinsko glasbeno kulturo v obliki ljudskega petja in s tem prenašati ljudsko petje na mlajše rodove ali, kot radi rečemo, iz roda v rod,« je na prireditvi dejala prizadevna Angelca Maček, ki je prireditev pripravila, domiselno pa sta jo povezovala Monika Ribnikar in David Puškarič.

Vodilo naše prireditve je skrb, da slovenska ljudska pesem ne bi nikoli izumrla.

Družina Bašelj je zapela pesem Hiš'ca ob cest' stoji in Po skalovju voda teče. Na kitari jih je spremljala Petra Zarnik. FOTO: Janez Kuhar

Kot prva so navdušila dekleta iz družineiz Velesovega, mamaterin, s pesmijo Hiš'ca ob cest' stoji, druga je bila sedemčlanska družinaiz Adergasa, ki je sodelovala na vseh trinajstih prireditvah, zapeli pa so Pastirče mlado in Gozdarjeva hči. Kot tretja se je uspešno predstavila desetčlanska družinaiz Preddvora, prvič pa so v Adergasu zapele članice družineiz Šmartnega, in sicer pesmi Kjer je sonce in Kje so tiste stezice. Družinaiz Adergasa je zapela Pod rožnato planino in U Lublan'co. Hčerkiinobiskujeta glasbeno šolo, pri drugi pesmi pa je pomagal tudi najmlajši sin. Sestriinsta prepevali na vseh trinajstih prireditvah, Jelka bo prihodnjega marca dopolnila 90 let. Zelo ubrano sta zapeli pesmi Violino cigano in Kje so moje rožice.insta na oder pripeljala hčerkoin sina, skupaj pa so zapeli Skrito v raju in Trzinko.

Najštevilnejša je bila trinajstčlanska družina prof. Daneta Selana iz Praprotne Police. Zapeli so pesmi Dišali so tvoji lasje in Stoji učilna zidana. Iz Adergasa se je predstavila petčlanska družina Sirc: očetu Franciju so se pridružili trije sinovi Žan, Rudi in Matic, ki sestavljajo zelo uspešen ansambel Štefanci, ter hči Vesna, ki igra citre. Vsi štirje otroci so glasbeniki, oče Franci je predsednik domačega kulturnega društva Pod lipo Adergas. Občinstvo v dvorani je navdušila njihova lastna skladba Stara domačija, zapeli pa so še pesem Studenček. Družina Jane Strgar iz Češnjevka je zapela Kaj manjka fantiču in Venček filmskih pesmi, družina Domna Vrtnika iz Praprotne Police pa je navdušila s skladbama Škrjanček poje in Kaj nam pa morejo. Zadnji so nastopili člani družine Zarnik iz Šenčurja. Mami Petra, hči Anika in sin Lovro so navdušili občinstvo v dvorani. Oba obiskujeta glasbeno šolo.

Tako nastopajoči kot tudi obiskovalci so ob koncu prireditve ob spremljavi harmonike zapeli pesem Zvedel sem nekaj novega. Franci Sirc, predsednik KUD Pod lipo Adergas, se je s šopkom zahvalil Angelci Maček za organizacijo vseh trinajstih prireditev.

Družina Maček iz Adergasa je nastopila na vseh trinajstih prireditvah. FOTO: Janez Kuhar

Prvič je nastopila družina Petek iz Šmartna. FOTO: Janez Kuhar