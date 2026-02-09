  • Delo d.o.o.
DOBRODELNOST

Družini končno še druga polovica hiše: Klemenčičevi imajo spet miren dom

Po smrti Simonove mame lastništvo prešlo na občino. Klemenčičevi brez vaše pomoči ne bi zmogli odkupa.
Simon in Katja sta nadvse hvaležna vsem, ki so jim pomagali.

Streho bo treba kmalu zamenjati.

Končno so čisto na svojem!

Zdaj so mirno zadihali, hišo bodo sproti urejali.

Oste Bakal
 9. 2. 2026 | 06:45
6:24
Družina Klemenčič iz Stanetincev v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici si je tudi s pomočjo bralcev Slovenskih novic zagotovila streho nad glavo: znova smo jih obiskali in z njimi poklepetali o vsem, kar so doživeli, seveda pa so najprej izrazili hvaležnost bralkam in bralcem ter vsem dobrotnikom za prostovoljne prispevke. Tudi županu Andreju Vrzelu in prvi sosedi, Mojci Marovič.

Težave Klemenčičevih so se začele leta 2012, ko so izgubili polovico hiše, ki je bila v lasti Simonove mame. Po njeni smrti je postala 50-odstotna lastnica Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, ta je svoj delež objekta in celotnega premoženja ponudila na dražbi. Ta del so najbolj pogrešali Klemenčičevi trije otroci. »Želiva si predvsem, da bi imeli Sergej (16), Katarina (12) in Filip (9) vsaj približno normalne razmere za življenje. Za to pa potrebujeva širšo pomoč dobrih ljudi, ki bi nam pomagali do zneska enajst ali dvanajst tisoč evrov. Za naju je to preprosto nedosegljivo,« sta nam pred začetkom dobrodelne akcije pojasnjevala zakonca, 55-letni Simon in 45-letna Katja.

3400 evrov

so prispevali bralci Novic.

Znižali ceno

Marljivo družino najbolje pozna prva soseda Mojca. »Oba pridno delata v službi, nato vse urejata doma, a ju je zdaj stisnilo in ne vidita izhoda. Ker imata slabo plačo, niti skupaj ne moreta pridobiti več kot 13 tisočakov posojila, potrebovala pa bi skoraj še enkrat toliko, da bi lahko rešila težavo,« je pojasnjevala Marovičeva, ki nas je opozorila na zahtevne razmere v družini. Družina se je v hišo v Stanetincih vselila pred 18 leti, ko so jo odkupili skupaj s Simonovo mamo, Martino Klemenčič. Mama se je nato odločila za selitev v Dom starejših občanov Gornja Radgona, a je v zameno za to, da občina zanjo plačuje razliko v ceni domske oskrbe, na svojo polovico premoženja vpisala prepoved obremenitve in odtujitve v korist občine. Po mamini smrti je občina tako postala 50-odstotna lastnica hiše in ohišnice. Občina, ki po zakonu ne sme imeti takšnega premoženja v lasti, se je odločila prodati svoj delež, odkupiti ga je seveda želela družina Klemenčič. Premoženje je bilo ocenjeno na dobrih 64.000 evrov, kar je pomenilo, da bi morala družina občini za polovico plačati okoli 32 tisočakov. »Povezala sem se s Centrom za socialno delo v Gornji Radgoni. Mogoče bomo dobili dve izredni denarni pomoči, kar bi naneslo okoli 1800 evrov. Poklicala sem tudi Rdeči križ, a je težko,« nam je lani poleti razlagala Mojca, ki je poudarila, da se je zadeva še bolj zapletla, ker so v stanovanje pokojne mame naselili mamo samohranilko s štirimi mladoletnimi otroki.

»Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali.«

Ker na prvih dveh razpisanih dražbah interesentov ni bilo, je občina z županom Andrejem Vrzelom na čelu v naslednjem javnem zbiranju ponudb ceno znižala za 30 odstotkov. »Kar pa še vedno pomeni, da moramo zbrati vsaj 24 tisoč evrov,« nam je razlagal Simon. Z ženo sta zaposlena, on dela kot cestni delavec na Komunali Radgona, ona pa v proizvodnji Panvite v Gornji Radgoni. Filip obiskuje drugi razred podružnične šole s prilagojenim programom v Gornji Radgoni, Katarina osmi razred OŠ Kajetana Koviča Radenci, najstarejši Sergej, ki prav tako potrebuje pomoč, pa kmetijsko šolo na Ptuju. Strokovnjaki so ocenili, da bi fantoma zelo koristilo, če bi imela vsak svojo sobo. Še lani se je vseh pet stiskalo na približno 50 kvadratnih metrih, trije otroci so imeli skupaj eno sobico. »Zlasti težko je s Filipom, ki žal močno zaostaja v duševnem razvoju. Že drugi razred šole s posebnimi potrebami je moral ponavljati, še huje bo v naslednjih letih. Seveda doma moti tudi druga dva otroka, čeprav mu poskušava zagotoviti vse, kar lahko,« sta bila lani zaskrbljena Katja in Simon.

Za oskrbnino

Uspelo jima je pridobiti 13 tisoč evrov kredita, to je pomenilo, da je družini manjkalo še okoli 11 tisočakov. Poleg sosede Mojce se je v reševanje težave vključil tudi župan, ki je pojasnil, da je občina postala solastnica parcele in hiše leta 2012. Takrat je Martina Klemenčič zaradi družinskih nesoglasij odšla živet v dom. Po odločbi CSD Gornja Radgona je oskrbnino plačevala občina. Na podlagi tega je bil 5. novembra 2012 na premoženje Klemenčičeve vpisan zaznamek prepovedi odtujitve in obremenitve, po njeni smrti pa je bila 19. julija 2022 opravljena vknjižba na lastništvo občine: »Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v teh desetih letih za oskrbnine Martine Klemenčič namenila 61.613,21 evra proračunskih sredstev. Ocenjena vrednost celotne nepremičnine, to je hiše in parcele, pa je znašala 64.608 evrov.«

Da bi rešili lastniška razmerja, je občina 15. aprila 2025 objavila javno zbiranje za prodajo nepremičnine. »Ker lahko Simon Klemenčič pri bankah pridobi le 13 tisoč evrov kredita, mu do znižane odkupne cene po naših izračunih manjka slabih deset tisočakov. Zato se obračam na vse, ki lahko pomagate družini Klemenčič, da zberete manjkajoči znesek in jih s tem rešite težav, ki so nastale zaradi dvojnega lastništva,« je tudi župan Vrzel pred nekaj meseci pozval ljudi dobre volje. In s skupnimi močmi, med katerimi so delež dodali tudi naši bralci, se je zadeva končala. »Uspelo nam je urediti finančno konstrukcijo in odkupili smo delež občine, tako da je zdaj vse naše. Vpisani smo v zemljiško knjigo kot 100-odstotni lastniki. S Katjo imava vsak še nekaj kredita, ampak hiša je naša. Čeprav bo treba storiti še marsikaj, bomo že nekako, sproti,« pove zdaj Simon. »Še enkrat lahko samo ponoviva: hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali,« sta še povedala olajšana zakonca. 

