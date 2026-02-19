Družinski dvoboj v nedeljo v Vitanju: kdo bo sestavil najboljše vesoljsko plovilo

V Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju pripravljajo nenavadno in zanimivo tekmovanje. »Pridružite se nam v nedeljo, 22. februarja, in preizkusite svojo ustvarjalnost ter tehnične spretnosti na Lego tekmovanju v sestavljanju vesoljskih plovil, satelitov, raket ali roverjev,« vabijo iz Centra Noordung. »Tekmovanje je brezplačno in je namenjeno družinam, od 2 do 4 oseb, ki se bodo pomerile v izdelovanju najbolj izvirnih vesoljskih plovil. Vsaj ena odrasla oseba mora biti član ekipe. Prijava ekipe je obvezna.«

Preizkusite svojo ustvarjalnost ter tehnične spretnosti.

Program bo trajal tri ure. Od 10.00 do 10.50 bo na vrsti voden ogled Centra Noordung, ob 11. uri pa bodo sporočili navodilo žirije. Od 11.10 do 12.30 bo čas za izdelovanje vesoljskega plovila. Od pol enih do 12.45 bo predstavitev izdelkov ter ob 13. uri razglasitev zmagovalcev in podelitev praktičnih nagrad, ki jih za najboljše tri ekipe prispeva Center Noordung. »Pripravite se na nepozabno družinsko dogodivščino, polno znanja, zabave in raziskovanja,« so še sporočili organizatorji.