Družinski posel s travo: Snežana, Saša, Nejc in Bojan bodo odgovarjali pred sodiščem

SKOZI OKNO V LISICE

Bojan Vasić izsiljeval bogataša, pretepel trgovca, sodili mu bodo zaradi mamil. Srb član združbe, ki je v Konju in Stahovici gojila konopljo ter kradla elektriko.

Na zatožno klop ljubljanske okrožne kazenske sodnije bodo morali kmalu brezposelni oče dveh mladoletnih otrok, 30-letni Nejc Berus iz Preserja pri Radomljah, njegova 31-letna prav tako brezposelna partnerica (mati dveh otrok) Snežana Matić, njen 35-letni brat in oče dveh mladoletnih otrok Saša Matić iz Ljubljane ter brezposelni oče dveh mladoletnih otrok, 41-letni Srb Bojan Vasić z začasnim prebivališčem v Ljubljani. Ujeli so jih med marčevsko racijo, potem ko so policisti dobili anonimno prijavo, da se Snežana in Saša v krajih Konj pri Litiji in Stahovica pri Kamniku že več kot leto ...