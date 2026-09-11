Država bo porabila več, kaj to pomeni za naše denarnice?

Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, je zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. »Ničesar ne bomo vzeli, izplačani bodo vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine, plače,« je dejal. »Rebalans na življenja državljanov ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivne,« je dodal. V predlogu rebalansa, ki ga je vlada potrdila v četrtek, so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več kot v lani sprejetem proračunu, načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2 odstotka. Proračunski primanjkljaj naj bi tako nanesel 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Bistvo predlaganega rebalansa je prav ohranitev primanjkljaja v okviru fiskalnih pravil, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal Šircelj. »To pomeni, da je vlada naredila določen napor predvsem v smeri zagotavljanja večje učinkovitosti porabe javnega denarja. Ob tem bi rad poudaril, da so se seveda nekatera sredstva, kot na primer sredstva za obrambo, povečala predvsem zato, da se zagotovi raven vlaganja v varnost, ki je določena s pogodbo o članstvu v Natu,« je utemeljil.

Za obrambo 269 milijonov evrov

Pri spremembah na strani javnofinančnih odhodkov je tako izpostavil 269 milijonov evrov za ministrstvo za obrambo, ob tem pa še 263 milijonov evrov za finančno ministrstvo, 221 milijonov evrov za ministrstvo za demografijo, 201 milijon evrov izobraževanje, znanost in mladino.

Javnofinančne prihodke pa so pristojni predvideli na podlagi podatkov o rasti davčnih prihodkov v prvih osmih mesecih letos. Ti so se skupaj medletno povečali za 10,9 odstotka. Davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina sta se okrepila za 10 odstotkov, prispevki za socialno varnost za 7,1 odstotka, DDV oziroma davki na blago in storitve za 7,3 odstotka, je nanizal finančni minister.

Šircelj pričakuje še večjo rast

»To so glavni davki, ki polnijo proračun in računam, da bodo njihove stopnje rasti do konca leta ne le iste, temveč se bodo še nekoliko povečale, mislim, da za približno pet odstotkov,« je navedel.