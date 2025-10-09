Država gre v drugi poskus pošiljanja SMS alarmov: pojasnjujejo, kaj bo tokrat drugače

Sistem alarmiranja SI-Alarm je po prvi oceni uprave za zaščito in reševanje smiselno uporabljati, a ko bo deloval zanesljivo. Po besedah generalnega direktorja uprave Leona Behina bodo izvedli dodatna testiranja, najprej na regionalni ravni. Po oceni obrambnega ministra Boruta Sajovica je bil prvi test sicer uspešen, saj je razkril pomanjkljivosti.

Za upravo za zaščito in reševanje je po Behinovih besedah ključno, da se na podlagi končne analize odloči, ali je sistem primeren za uporabo in distribucijo in ga uprava kot verodostojnega lahko uporablja. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci po seji vlade, je prva ocena uprave, da je sistem kljub določenim omejitvam smiselno uporabljati, ko bo deloval zanesljivo. Pred dokončno odločitvijo na upravi pričakujejo dodatna testiranja.

»Želimo, da vsi operaterji istočasno pošljejo sporočilo, ker bomo šele tedaj vedeli, kakšen je dejanski doseg in odraz na neposrednih uporabnikih,« je dejal.

Najprej, v nekaj tednih, nameravajo izvesti testiranje na regionalni ravni

Regionalnih centrov je 13, posamezen center pa bo v načrtovanem testu sam poslal sporočilo Telekomu Slovenije, septembra so to storili iz ene točke. »Recimo, da bi imeli nesrečo v Pomurju in bi ugotovili, da tamkajšnji center ne more pošiljati sporočil, bi to potem morali pošiljati iz Ljubljane,« je dejal.

Uprava za zaščito in reševanje je sicer danes po Behinovih besedah prejela končno poročilo Telekoma Slovenija glede septembrskega testiranja. Kot je spomnil, je uprava za zaščito in reševanje tista, ki bo sistem alarmiranja SI-Alarm dejansko uporabljala, kreirala sporočila ter jih posredovala Telekomu Slovenije, ta pa mora sporočilo posredovati ostalim operaterjem.

Na septembrskem testiranju je bilo sporočilo uprave Telekomu 100-odstotno natančno preneseno, v nadaljevanju pa ni bila izvedena uporaba oddajnikov družbe A1. »Zaradi tega je prišlo tudi do izpada v prvem delu, ko uporabniki A1 in repetitorjev A1 tega sporočila niso dobili in je bilo to kasneje izvedeno malo pred 16. uro,« je pojasnil Behin.

V poročilu so po njegovih navedbah zapisane tudi ugotovitve, na katere uprava, pa tudi verjetno operaterji, nimajo vpliva. »To so stvari, kot je posodobitev operacijskih sistemov Ios in Android oziroma kdaj bodo te posodobitve izvedene,« je dejal.

Kot je ponovil, bodo testiranje ponovili, na ravni celotne države ga po Behinovih besedah ne bi ponavljali »prehitro«.

Pomanjkljivosti pri prvem pošiljanju

Minister za obrambo Sajovic je ocenil, da je bil septembrski test uspešen, ker je pokazal težave in pomanjkljivosti. »Zagotovo ga bomo še ponovili in nadgradili,« je napovedal.

Potem ko bo uprava za zaščito in reševanje pripravila odziv na poročilo o septembrskem testiranju, se nameravajo po Behinovih besedah v začetku prihodnjega tedna sestati z operaterji in ministrstvom, da dorečejo, kdaj bo sistem primeren, da ga uprava prevzame in ga lahko uporabi ter tudi regionalno testira.

V prvem javnem testiranju sistema SI-Alarm septembra nekateri uporabniki mobilnih telefonov potisnega sporočila niso prejeli ob predvidenem času, temveč dobre tri ure pozneje. Manjši delež uporabnikov sporočila sploh ni prejel.