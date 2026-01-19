  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRŽAVA JIM JE OBRNILA HRBET

Dom za starejše brez državne pomoči: Izpolnili smo vse zahteve

Dokončanja doma za starejše v Osilnici ni v načrtu razvojnih programov.
Osilničani želijo stavbo spremeniti v varovana stanovanja in dom za starejše. FOTOGRAFIJI: Simona Fajfar
Osilničani želijo stavbo spremeniti v varovana stanovanja in dom za starejše. FOTOGRAFIJI: Simona Fajfar
Simona Fajfar
 19. 1. 2026 | 06:45
A+A-
Ko so leta 2003 v Osilnici zaključili tretjo fazo gradnje doma starejših občanov, niso pričakovali, da bo nadaljevanje investicije tako težko. Ne samo da je investicija nekaj let zaradi takratnega župana mirovala, vseskozi se zapleta tudi sedaj, ko se v tej obmejni in redko poseljeni občini na obrobju Slovenije trudijo, da bi si zagotovili ustanovo za starejše, pa tudi možnost za preživetje ljudi v Zgornjekolpski dolini. »Noben drug župan ni pred nadaljevanjem katere koli investicije moral izpolnjevati toliko različnih zahtev države kot ravno tu, v Osilnici,« pravi osilniška županja Alenka ...

Več iz teme

Alenka KovačOsilnicaDomovi starejših občanovministrstvo za delodomovi za starejšearhitekturastarostnikiinvesticijepolitika
ZADNJE NOVICE
08:31
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Blaž Janc je ponosen kapetan: Tukaj smo fantje, ki verjamemo v to zgodbo

Blaž Janc je ponosen kapetan naše rokometne reprezentance.Nekega dne se namerava z družino vrniti v Slovenijo.
Peter Zalokar19. 1. 2026 | 08:31
08:30
Lifestyle  |  Astro
BLUE MONDAY

Danes je najbolj depresiven dan v letu: veste, zakaj in kaj ga povzroča?

Čutijo se posledice dolge zime, bančni računi so prazni zaradi vseh stroškov okoli praznikov, izplačilo plače pa še ni na vidiku.
19. 1. 2026 | 08:30
08:25
Lifestyle  |  Polet
TO MORATE VEDETI

Stranski učinek najpogosteje predpisanega zdravila, ki ga ne smete prezreti, opozarjajo farmacevti

Zdravilo je običajno krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kadar je predpisano v skladu z indikacijami.
Miroslav Cvjetičanin19. 1. 2026 | 08:25
08:25
Bulvar  |  Domači trači
ASTRONAVTKA SLOVENSKEGA RODU

Sunita je jedla Beličin pršut, svoj četrti obisk v Sloveniji je sklenila z ovinkom čez Brda (FOTO)

Tam je lahko pobliže spoznala sušilnico pršuta.
19. 1. 2026 | 08:25
08:13
Bulvar  |  Glasba in film
VELIKA USPEŠNICA

Lahko svet spremeniš na bolje s kemijo? Film Elvis Škorc prislužil prvo zlato rolo (FOTO)

Film Elvis Škorc si je v kinih ogledalo več kot 30.000 ljudi. Minulo in letošnje leto za slovenski film izjemno uspešno.
19. 1. 2026 | 08:13
08:06
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden z Luno: V torek v vodnarja prihaja Sonce, več bo nemira in paranoje

Preverite, kakšen teden nam napoveduje Luna.
Joy Lotos19. 1. 2026 | 08:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki