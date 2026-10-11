Država napoveduje hitrejša izplačila kmetom

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Premij za sušo in toplotni udar država za zdaj ne sofinancira, razmišljajo pa o paketih pomoči ob suši po avstrijskem zgledu. FOTO: Jože Pojbič

Premij za sušo in toplotni udar država za zdaj ne sofinancira, razmišljajo pa o paketih pomoči ob suši po avstrijskem zgledu. FOTO: Jože Pojbič

Hmelj je zavarovan skoraj v celoti ... FOTO: Jure Eržen

Hmelj je zavarovan skoraj v celoti ... FOTO: Jure Eržen

Sredstva kohezijske politike bi bilo treba usmeriti v namakalne sisteme. FOTO: Dejan Javornik

Sredstva kohezijske politike bi bilo treba usmeriti v namakalne sisteme. FOTO: Dejan Javornik

Gorazd Čibej, direktor agencije za zavarovalni nadzor, je obvladovanje tveganj primerjal s trinožnim stolčkom za molžo. FOTO: Uroš Hočevar

Gorazd Čibej, direktor agencije za zavarovalni nadzor, je obvladovanje tveganj primerjal s trinožnim stolčkom za molžo. FOTO: Uroš Hočevar

Premij za sušo in toplotni udar država za zdaj ne sofinancira, razmišljajo pa o paketih pomoči ob suši po avstrijskem zgledu. FOTO: Jože Pojbič
Hmelj je zavarovan skoraj v celoti ... FOTO: Jure Eržen
Sredstva kohezijske politike bi bilo treba usmeriti v namakalne sisteme. FOTO: Dejan Javornik
Gorazd Čibej, direktor agencije za zavarovalni nadzor, je obvladovanje tveganj primerjal s trinožnim stolčkom za molžo. FOTO: Uroš Hočevar
G. R.
 11. 10. 2026 | 07:10
5:03
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Leto 2026 si bomo po besedah direktorja agencije za zavarovalni nadzor Gorazda Čibeja zapomnili kot leto zaporednih ujm: spomladanski suši so sledili toča in neurja, nato še poletna suša, ena najhujših v zadnjih desetletjih. Pri najbolj prizadetih kulturah je izpad pridelka segal od 30 do 90 odstotkov, v Evropi pa sta suša in vročina povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode.

Gorazd Čibej, direktor agencije za zavarovalni nadzor, je obvladovanje tveganj primerjal s trinožnim stolčkom za molžo. FOTO: Uroš Hočevar
Gorazd Čibej, direktor agencije za zavarovalni nadzor, je obvladovanje tveganj primerjal s trinožnim stolčkom za molžo. FOTO: Uroš Hočevar
Kljub temu sta v Sloveniji nezavarovani še približno dve tretjini kmetijskih zemljišč. Hmelj je zavarovan skoraj v celoti, žita približno tretjinsko, sadovnjaki in vinogradi okoli petinsko, travniki, ki pokrivajo več kot polovico kmetijskih zemljišč, pa niti petodstotno. Čibej je opozoril na razliko med državno pomočjo in zavarovanjem: pomoč za lansko sušo, dobrih osem milijonov evrov, so kmetje prejeli šele letos avgusta, sredi nove suše. »Pomoč pride, ko pride. Zavarovanje pa je dogovor, sklenjen vnaprej, z jasnimi pravili kaj, koliko in kdaj. Razlika med obojim je razlika med upanjem in načrtom,« je poudaril. Obvladovanje tveganj je primerjal s trinožnim stolčkom za molžo, ki stoji na preventivi, zavarovanju in znanju. »Če katera od nog manjka, se stolček prevrne.«

Aleš Zupan, direktor službe za kmetijska zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, je ob tem razložil, da je toča statistično nevarnost številka ena, kmetovalci pa so izpostavljeni še viharjem, pozebi, poplavam, suši in toplotnim udarom. Obvladovanje tveganj po njegovih besedah temelji na treh ravneh: na preventivi in prilagajanju kmetov, na zavarovanju, pri katerem država delno sofinancira od 60 do 70 odstotkov premije, ter državni pomoči ob naravnih nesrečah. Zavarovanost v kmetijstvu je približno 30-odstotna, med približno 15.000 kmetijami, ki živijo samo od kmetovanja, pa je višja.

14–17 milijard evrov je višina škode zaradi suše v Evropi.

Zupan med možnimi rešitvami omenja zvišanje zavarovalnih vsot za posamezne kmetijske kulture, sofinanciranje premij za sušo in toplotni udar, poenotenje sofinanciranja za živali in objekte ter krajše obdobje oddaje zbirnih vlog.

Subvencioniranje suše

Rok Korber, direktor podjetja Mirosan, pa medtem opozarja, da ocenjena škoda pravzaprav nikoli ne doseže realne škode naravnih ujm. Po odštetju odbitne franšize in popusta je izplačilo zelo nizko, zavarovalna vsota 16.000 evrov na hektar je po njegovem mnenju prenizka. Tudi ocenjevanje škode pri pozebi v sadjarstvu po njegovih besedah ni ustrezno. Od zavarovalnic zato pričakuje več konkurence in boljše produkte, od države pa hitrejše postopke. »Sam se že sedem let ukvarjam s pridobivanjem dovoljenj za oroševanje v sadovnjaku, a imam vedno znova težave z administrativnimi ovirami,« je ponazoril.

Pomoč pride, ko pride. Zavarovanje pa je dogovor, sklenjen vnaprej ...

Bojan Bratkovič, direktor podružnice Agro Zavarovalnice v Sloveniji, pa pojasnjuje, da zavarovanja suše za slovenske kmete ni v ponudbi, ker ni subvencionirano in bi bilo za kmete zaradi premajhnega obsega trga predrago. Podobno kot Zupan tudi on predlaga subvencioniranje suše, tudi spomladanskih viharjev. Postregel je s podatkom, da je v primerjavi s Slovenijo, kjer je zavarovanih okoli 30 odstotkov kmetijskih površin, v Avstriji ta delež približno 90-odstoten.

Izboljšati pogoje kmetov

Andrej Hafner, v. d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, priznava, da od škodnega dogodka do izplačila mine čisto preveč časa, zato na ministrstvu prenavljajo ocenjevanje in izplačevanje škod, ki bi jih po novem izplačevali hitreje na podlagi podatkov agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Premij za sušo in toplotni udar država za zdaj ne sofinancira, razmišljajo pa o paketih pomoči ob suši po avstrijskem zgledu. Napovedal je tudi dodatna sredstva za namakalne sisteme v državnem proračunu in v novem programskem obdobju.

Travniki, ki pokrivajo več kot polovico kmetijskih zemljišč, niso niti petodstotno zavarovani.

Robert Golc, vodja Javne službe kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj, pa je podčrtal pomembnost ustreznih tehnologij in razpršitve pridelave, ki porazdeli tveganje. Sadjarstva brez protitočne zaščite si danes pač ni več mogoče predstavljati, pri oroševanju in namakanju pa se zatika pri birokraciji. Odgovornim za upravljanje voda je treba po njegovem mnenju jasno povedati, da sta namakanje in oroševanje pomembnejša od zasneževanja, sredstva kohezijske politike pa usmeriti v namakalne sisteme. Ob padajočih odkupnih cenah in odhajanju mladih iz kmetijstva je zatorej ključno izboljšati poslovne pogoje kmetov.

Hmelj je zavarovan skoraj v celoti ... FOTO: Jure Eržen
Hmelj je zavarovan skoraj v celoti ... FOTO: Jure Eržen

Sredstva kohezijske politike bi bilo treba usmeriti v namakalne sisteme. FOTO: Dejan Javornik
Sredstva kohezijske politike bi bilo treba usmeriti v namakalne sisteme. FOTO: Dejan Javornik

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