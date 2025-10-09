  • Delo d.o.o.
RESNICA PRIŠLA NA DAN?

Šokanten preobrat po smrti brata znanega Slovenca: policisti naj bi ga davili sredi ulice?! (FOTO)

Družina pokojnega Armina Đutovića je 8. oktobra 2025 prejela uradni dokument, ki razkriva šokantne podrobnosti.
37-letni Armin je po postopku na Čopovi ulici zaradi pomanjkanja kisika padel v komo in umrl 3 dni kasneje, 11. decembra 2024. FOTO: Osebni Arhiv

Adel, brat pokojnega Armina, se je pred leti v šovu Sanjska ženska boril za srce Nine Osenar. FOTO: Roman Šipić/Delo 

Za seboj je pustil šest otrok. FOTO: Osebni Arhiv

37-letni Armin je po postopku na Čopovi ulici zaradi pomanjkanja kisika padel v komo in umrl 3 dni kasneje, 11. decembra 2024. FOTO: Osebni Arhiv
Neža Pečan
 9. 10. 2025 | 11:52
 9. 10. 2025 | 12:16
4:44
Po desetih mesecih molka je prišlo do preobrata. Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) naj bi – kot izhaja iz dokumenta, ki nam ga je posredoval Adel Đutović – priznalo, da so policisti decembra lani uporabili nezakonito in nesorazmerno silo nad njegovim bratom Arminom Đutovićem, ki je umrl med postopkom na Čopovi ulici v Ljubljani

Družina znanega Slovenca po smrti 37-letnika v centru Ljubljane še vedno tava v temi (FOTO)

Družina pokojnega Armina Đutovića naj bi 8. oktobra prejela uradni dokument Ministrstva za notranje zadeve, ki razkriva šokantne podrobnosti. V sporočilu za javnost, ki ga je v imenu družine poslal Adel Đutović, so zapisali: »Po skoraj desetih mesecih molka, ignoriranja in zavračanja vpogleda v dokumentacijo, je Ministrstvo za notranje zadeve končno uradno priznalo, da so bili policisti, ki so sodelovali v postopku, kjer je umrl Armin Đutović – odgovorni za nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabo sile, vključno s prijemom davljenja nad že vklenjenim človekom.«

Adel, brat pokojnega Armina, se je pred leti v šovu Sanjska ženska boril za srce Nine Osenar. FOTO: Roman Šipić/Delo 
V dokumentu naj bi bila po prepričanju Đutovića navedena štiri ključna priznanja:

  • Policisti so uporabili davljenje in drugo silo nad že obvladanim človekom.
  • Po dogodku mu niso takoj nudili prve pomoči, kar je povzročilo hipoksijo možganov in posledično smrt.
  • Notranja komisija, ki je vodila preiskavo, je bila pristranska in je želela prikriti odgovornost.
  • Dan po dogodku so nezakonito preiskali njegovo sobo, kar sproža dvome o manipulaciji z dokazi.

»To so dejstva. In to so priznanja samega Ministrstva za notranje zadeve,« piše v pismu družine.

V uredništvu smo prejeli in pregledali kopijo uradnega dokumenta Ministrstva za notranje zadeve, ki potrjuje navedbe družine.

Kaj piše v dokumentu?

Za seboj je pustil šest otrok. FOTO: Osebni arhiv
V dokumentu MNZ, ki nam ga je posredoval brat pokojnega, je zabeleženo sledeče: »Presoja zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka je razjasnila dejstva in okoliščine, a žal razkrila tudi nepravilnosti pri delu policistov. Ugotovljeno je bilo, da so policisti zoper Armina Đutovića nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja, interna komisija policije pa je neobjektivno presodila zakonitost ter strokovnost njegove uporabe; policisti so opustili takojšnje nudenje prve pomoči; ugotovljena je bila nezakonita, nestrokovna in nesorazmerna uporaba telesne sile zoper vklenjenega Armina Đutovića; po oceni tukajšnjega direktorata pa so policisti naslednjega dne tudi nezakonito vstopili ter preiskali njegovo hotelsko sobo.«

Tragičen dan na Čopovi

Spomnimo. 8. decembra 2024 je v središču Ljubljane prišlo do policijskega posredovanja, ki se je končalo tragično. 37-letni Armin Đutović je po postopku na Čopovi ulici doživel hudo pomanjkanje kisika, padel v komo in umrl 11. decembra 2024 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Za seboj je pustil šest mladoletnih otrok.

Policija je takrat zatrdila, da je bil moški nasilen in da so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva, ker naj se ne bi umiril. Med postopkom je izgubil zavest; policisti naj bi mu nato nudili prvo pomoč. V incidentu sta bila lažje poškodovana tudi dva policista.

Dolgi meseci molka in mnoga vprašanja

Družina je v mesecih po dogodku opozarjala na pomanjkanje transparentnosti. Adel Đutović je že aprila letos dejal, da uradnih odgovorov o vzroku smrti niso prejeli, čeprav je bila obdukcija opravljena. Specializirano državno tožilstvo je takrat pojasnilo, da postopek še poteka.

Po njegovih navedbah je bil Armin brez zraka več kot 13 minut, kar je povzročilo nepopravljive možganske poškodbe. Spraševali so se, ali so ga policisti sploh oživljali in zakaj so uporabili silo proti osebi z znanimi psihičnimi težavami, ki se je predala.

Posebno težo so imela tudi razkritja, da so dogajanje snemale kar štiri kamere: telesna kamera policista in varnostne kamere treh trgovin. Kljub temu družina do včeraj ni prejela pojasnil, kaj točno so pokazali posnetki.

Ministrstvo končno priznalo odgovornost

Uradni dokument, ki ga je družina prejela ta teden, po njihovem mnenju potrjuje vse, na kar so opozarjali. Po skoraj letu dni je država priznala, da je šlo za nezakonito uporabo sile, zamudo pri nudenju pomoči in nepravilnosti v notranji preiskavi.

MNZ smo zaprosili za dodatna pojasnila in jih bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Oče šestih mladoletnih otrok umrl po policijski intervenciji

Družina znanega Slovenca hoče odgovore policije, 37-letnik umrl sredi Ljubljane

Več o dogajanju preberite v petkovi tiskani ediciji Slovenskih novic.

Adel DjutovičArmin Djutovićpolicijasmrtnasiljepreiskavapolicistitragedijazadušitevministrstvo za notranje zadeveČopova ulica
