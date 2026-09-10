Državljani tretjih držav na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo smeli voliti

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Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je DZ črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti.
Ustavno sodišče je odločalo o predlogu za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so jih v DZ izpodbijale Svoboda, SD in Levica.
S spremembo zakona je DZ črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Odločitev ustavnega sodišča pomeni, da državljani tretjih držav na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti.
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