Državljani tretjih držav na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo smeli voliti

Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je DZ črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti.

Ustavno sodišče je odločalo o predlogu za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so jih v DZ izpodbijale Svoboda, SD in Levica.

DZ črtal volilno pravico državljanom tretjih držav

S spremembo zakona je DZ črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Odločitev ustavnega sodišča pomeni, da državljani tretjih držav na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti.